Love is in the Air Anticipazioni 29 ottobre 2021: Serkan geloso, Eda vuole sposare Deniz

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan è sempre più geloso di Eda e Deniz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, mentre Ferit prepara l’evento e la sfilata per il nuovo cliente, Serkan è preda della gelosia. Eda, infatti, non smette di punzecchiarlo con espliciti riferimenti ai preparativi per le nozze con Deniz, e il Bolat non riesce proprio a sopportarlo. Brutta disavventura per Aydan, Seyfi e Ayfer che, dopo essere state ricattate, rischiano di venire investiti da una macchina.

Serkan fugge da Eda nella Puntata di Love is in the Air del 29 ottobre 2021

Ferit vuole rendere perfetto l’evento per il nuovo e importante cliente, lavorando anche alla sfilata che vedrà Eda e Deniz protagonisti. Serkan, nel frattempo, non riesce a sopportare l’idea che la giovane paesaggista stia per convolare a nozze con Deniz e lei, vedendo il Bolat sempre più nervoso, fa di tutto per punzecchiarlo sulla questione. Rifugiatosi in palestra per sfuggire alla Yildiz, Serkan dovrà fare i conti con la sua ex fidanzata.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer ricattata

Alexander è vivo e si serve di Metin per ricattare Aydan e Ayfer. Le due donne sono nel panico e chiedono aiuto a Seyfi. Dopo aver ricevuto una chiamata terrificante, i tre si recano in banca per prelevare una cospicua somma di denaro, da versare a Metin in cambio del suo silenzio sulla questione dell’aggressione allo chef. Ayfer e Aydan, infatti, sono ignare del fatto che Metin agisca secondo le disposizioni di Alexander.

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer in pericolo!

Dopo essersi recata in banca con Aydan e Seyfi, Ayfer scorge un volto familiare in strada. La donna vorrebbe avvicinarsi alla vettura, per scoprire se i suoi sospetti sono reali, ma la macchina si mette improvvisamente in moto e rischia di investirla!

