Love is in the Air Anticipazioni 29 luglio 2021: Eda sospetta di Serkan, Il Bolat le nasconde un segreto!

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda comincia a sospettare che Serkan le nasconda qualcosa.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Efe ha organizzato un brunch per tutta l'azienda. L'Akman vuole conquistare la fiducia dei suoi soci, soprattutto quella di Serkan ma durante l'evento, il Bolat non riesce a trattenersi dallo stuzzicarlo e dall'irritarlo. Intanto Eda comincia a sospettare che il suo amato le stia nascondendo qualcosa mentre tra Ceren e Ferit si nota una certa complicità che non piace per nulla a Selin. Aydan invece continua a indagare su suo figlio e manda Seyfi a controllare la situazione a casa di Ayfer.

Love is in the Air Anticipazioni: È guerra tra Efe e Serkan

Efe Akman è arrivato all'Art Life e ha capito sin da subito di non essere una presenza gradita. Il paesaggista ha così deciso di organizzare un evento, un brunch, per conquistare la fiducia dei suoi nuovi soci e dei suoi collaboratori. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan – benché presente – non sarà per nulla contento di essere seduto di fronte al suo nuovo nemico ma soprattutto non gradirà le attenzioni che Efe rivolgerà a Eda. Tanto più che la sua fidanzata sembra proprio conquistata dalla new entry. Il Bolat non si lascerà scappare occasione di punzecchiare il suo partner, che risponderà con altrettante provocazioni.

Eda sospetta di Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 29 luglio 2021

Serkan non trova il coraggio di dire a Eda la verità e si comporta in modo strano. La Yildiz comincia a essere seriamente preoccupata. Cosa è successo al suo fidanzato? Perché tutto d'un tratto ha cambiato atteggiamento e la tratta quasi con freddezza? La fioraia vuole indagare e spera che prima o poi il Bolat riesca a confidarsi con lei. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per l'architetto non sarà per nulla facile. Ogni volta che sarà sul punto di rivelare tutto alla sua amata, lei dirà qualcosa che lo farà indietreggiare. E così purtroppo continuerà per qualche tempo. Serkan sarà davvero in difficoltà! Intanto Aydan, curiosa di sapere che scelta ha fatto suo figlio, manda Seyfi a indagare a casa di Ayfer.

Anticipazioni Love is in the Air: Tra Ceren e Ferit cresce la complicità

Selin sta faticando per ricostruire la sua vita ma la presenza del suo ex fidanzato a lavoro, le sta impedendo di riuscire nel suo obiettivo. La ragazza è distrutta e non vorrebbe andare al bruch. Eda si accorge della sua tristezza e, dopo averla raggiunta a casa, la prega di presentarsi alla colazione e di non mollare proprio adesso. E per calmarla, l'aiuta addirittura a distruggere il suo abito da sposa. Selin alla fine deciderà di presentarsi all'evento ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la giornata non sarà per nulla serena. La ragazza noterà infatti che tra Ceren e Ferit sta crescendo una strana intesa. E in effetti i due ragazzi sono davvero molto uniti. Dopo aver discusso per un'incomprensione, si presenteranno insieme al brunch lasciando di stucco pure Eda e Melo.

