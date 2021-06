Love is in the Air Anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda, "Sei un ladra, vattene!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan scopre che il suo brevetto è stato rubato e accusa Eda di essere la colpevole.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda continua a essere molto distante e Serkan pensa che gli stia nascondendo qualcosa. Purtroppo il Bolat sembra averne conferma dopo la telefonata di Kaan che lo avverte di essere riuscito a incastrarlo. Il Karadag gli rivela che i suoi bozzetti sono stati rubati e che i lampadari disegnati dalla Art Life sono già in commercio da un altro venditore. L'archietto, furioso, accusa la Yildiz di aver tramato contro di lui e di essere una ladra.

Serkan accusa Eda di essere una ladra in Love is in the Air Anticipazioni 29 giugno 2021

Il compleanno del Bolat ha portato Eda e Serkan sempre più vicini. Si è però trattato di meno di 24 ore. Al risveglio la fioraia torna a mostrarsi fredda e distaccata nei confronti del suo finto fidanzato e vuole a tutti i costi stargli lontano. Questo atteggiamento innervosisce moltissimo l'architetto, che comincia a pensare che la ragazza gli stia nascondendo qualcosa. E purtroppo sembra ottenere la conferma che aspettava. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Kaan metterà a segno il suo colpo. Dopo aver imbrogliato Melo ed è essere riuscito a mettere mano ai bozzetti dell'Art Life, il Karadag chiama il suo nemico per informarlo che i suoi preziosi lampadari sono già in vendita in un altro negozio. Sarà quindi presto accusato di plagio. L'architetto è furioso e accusa Eda di essere lei la responsabile. Pensa infatti che la giovane Yildiz abbia consegnato il suo progetto nelle mani del suo rivale e l'accusa di essere una ladra!

Anticipazioni Love is in the Air: Piril, Engin, Aydan e Seyfi furiosi contro Serkan

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan accuserà Eda di essere una ladra e questo avverrà sotto gli occhi sbigottiti di tutti i presenti. La Yildiz, furiosa e amareggiata per l'accusa infondata, girerà i tacchi e se ne andrà da casa Bolat immediatamente. L'architetto non farà nulla per fermarla e completamente fuori controllo, sarà anzi felice di non averla più davanti ai suoi occhi. La sua reazione così brutale lascerà senza parole Engin, Piril, Aydan e Seyfi. Piril, che non ha mai avuto grande simpatia per Eda, prenderà le sue difese e la stessa cosa farà Aydan. La signora Bolat rimprovererà il figlio di non aver neanche dato il tempo alla sua fidanzata di spiegare e che tutto questo ha una sola spiegazione: lui prova qualcosa per lei e non riesce ad ammettere a se stesso che è diventato vulnerabile. Anche Engin accuserà il suo amico di essere stato eccessivo ma chi davvero volterà le spalle a Serkan, arrabbiato nero, sarà Seyfi. Il braccio destro di Aydan ha preso a cuore la fioraia, che per lui è un angelo venuto a salvare tutta la famiglia dall'oblio.

Love is in the Air Anticipazioni: Ferit ha la conferma che Selin prova ancora dei sentimenti per Serkan

Piril è furiosa con Serkan. La ragazza è stanca dell'atteggiamento del suo amico e socio e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, per trovare conforto, raggiungerà Selin a casa sua. Le due donne cominceranno a parlare di quello che è successo poche ore prima e la PR non potrà esimersi dall'ammettere di essere contenta che tra Eda e Serkan sia tutto finito. Le ragazze non si renderanno però conto che Ferit, nascosto dietro la vetrata, origlierà tutta la loro conversazione. Il ragazzo avrà quindi la conferma che la sua fidanzata prova ancora dei sentimenti per il suo ex e comincerà seriamente ad avere abbastanza. Intanto Melo si lascerà scappare con Ayfer che la sua nipotina è stata umiliata. La giovane Yildiz invece si organizzerà per restituire l'anello a Serkan e chiudere definitivamente con lui.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.