Love is in the Air Anticipazioni 29 dicembre 2021: Serkan scopre che Kiraz è sua figlia ma…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda confessa a Serkan tutta la verità su Kiraz, lui reagisce molto male.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Aydan ed Engin riescono ad ottenere una ciocca di capelli della piccola Kiraz e si affrettano in laboratorio, per seguire il test del DNA. I risultati provano che i sospetti di entrambi erano fondati: Kiraz è la legittima figlia di Serkan. Nel frattempo, non potendo più tenere nascosto il segreto, la Yildiz rivela tutta la verità al Bolat, che ha una reazione inaspettata. Dopo una notte di riflessione, l’imprenditore confessa di aver capito le ragioni della paesaggista, dal momento che se lo avesse saputo durante la gravidanza, le avrebbe chiesto di abortire senza pensarci troppo. Inutile dire che le parole di Serkan sono l’ennesima coltellata al petto per la povera Eda.

Aydan ed Engin scoprono tutto nella Puntata di Love is in the Air del 29 dicembre 2021

Dopo aver osservato Serkan e Kiraz insieme, Aydan ed Engin hanno iniziato a nutrire il dubbio che la piccola fosse figlia dell’imprenditore. Mentre Eda fugge, i due complici riescono finalmente ad entrare in possesso di una ciocca di capelli di Kiraz, elemento fondamentale per il test del DNA. Il laboratorio conferma le ipotesi di Engin e Aydan, che rimangono lo stesso sconvolti nello scoprire che Kiraz è la figlia di Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda confessa!

La situazione è sempre più ambigua e, dal momento che sembra che Serkan e Kiraz stiano andando d’accordo, Eda ha deciso di rivelare tutta la verità a Serkan, prima che qualcun altro possa precederla. Serkan, sconvolto dalla notizia che Kiraz è sua figlia, chiede alla paesaggista del tempo per riflettere e si rintana in casa, trascorrendo la notte in bianco a pensare.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan ferisce Eda

Serkan ha trascorso l’intera notte a prendere atto del fatto che Kiraz è sua figlia. Sua figlia… Proprio lui che non avrebbe mai voluto un erede dopo la sua grave malattia. Dire che il Bolat è sconvolto non rende l’idea, ma ancora già sconvolgente saranno le dichiarazioni che l’imprenditore fa ad Eda. La paesaggista sa di meritare la rabbia di Serkan, avendogli tenuto nascosta la gravidanza, ma lui la spiazza confessando che, se avesse saputo per tempo, le avrebbe chiesto di abortire e non dare alla luce Kiraz.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air dal 27 al 31 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.