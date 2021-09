Love is in the Air Anticipazioni 28 settembre 2021: Serkan perde la memoria, Selin ne approfitta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ha perso la memoria dopo essere stato coinvolto in un incidente aereo. Il Bolat non ricorda l’ultimo anno della sua vita ed è certo che Selin sia ancora la sua fidanzata, dunque le chiede immediatamente di raggiungerlo nella clinica e di aiutarlo in questo momento di difficoltà. Selin, che ha sempre voluto una seconda occasione con Serkan, ne approfitta per farlo innamorare di nuovo di lei. Eda, tuttavia, non si arrende ed è pronta a far tornare la memoria a quello che, fino a pochi mesi prima, era il suo promesso sposo.

Serkan è vivo nella Puntata di Love is in the Air del 28 settembre 2021

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan torna da Selin

Anticipazioni Love is in the Air: Eda non si arrende!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.