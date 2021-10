Love is in the Air Anticipazioni 28 ottobre 2021: Alexander è vivo, Aydan nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Alexander è vivo ma ricatta Aydan, servendosi di Metin.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, mentre Ferit scopre che Ceren le ha mentito sulla terapia, Seyfi ha le prove che chef Alexander sia vivo. Allarmate, Aydan e Ayfer si mettono sulle tracce dell’uomo proprio quando la madre del Bolat viene contattata da Metin, che minaccia di denunciarla alla polizia poiché a conoscenza di ciò che ha fatto ad Alexander. Nel frattempo, Deniz e Eda hanno qualche difficoltà sul gioco a coppie organizzato da Engin e Melo aiuta l’amica, cercando di non smascherare la Yildiz. Guai per Engin, avvistato insieme a Handan e accusato di tradire Piril.

Alexander torna in scena nella Puntata di Love is in the Air del 28 ottobre 2021

Aydan e Ayfer sono convinte di aver ucciso Alexander, invece lo chef è vivo e ha tramato alle loro spalle per tutto questo tempo. L’uomo, infatti, ha coinvolto Metin nel suo sordido piano e ora minaccia Aydan di rivelare tutto quello che è accaduto alla polizia. Proprio mentre sono sulle tracce di Alexander, Aydan riceve la sconvolgente chiamata di Metin e impazzisce. Nel frattempo, Ferit scopre che Ceren non sta andando alle visite con il terapista, come aveva invece promesso di fare.

Anticipazioni Love is in the Air: Deniz ed Eda nei guai

Serkan ha messo alle strette Deniz, certo che tra lui ed Eda non vi sia una vera relazione. I due, ignari del piano del Bolat, partecipano all’attività di gruppo organizzata da Engin, complice dell’imprenditore, che li interroga con imbarazzanti domande di coppia. Se inizialmente Deniz ed Eda sembrano cavarsela piuttosto bene, tanto da sembrare una coppia affiatata, le domande sempre più intime mettono in luce la mancanza di conoscenza tra loro. Fortunatamente interviene Melo, che salva la situazione!

Love is in the Air Anticipazioni: Engin tradisce Piril?

Mentre tra Leyla e Erdem si sta creando un feeling particolare, che strizza l’occhio all’amore, Melo ha messo in pericolo la sua situazione, aiutando Eda e Deniz così sfacciatamente. Erdem interroga Melo, certo che stia in qualche modo coprendo la Yildiz, e proprio in quel momento i due vedono Engin e Handan insieme, in atteggiamenti fin troppo intimi. Piril sta per scoprire di essere stata tradita?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.