Love is in the Air Anticipazioni 28 luglio 2021: Serkan non trova il coraggio di rivelare a Eda la verità...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan vorrebbe rivelare a Eda la verità sui suoi genitori ma non trova il momento giusto.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan è sconvolto! Alptekin gli ha confessato di essere responsabile della morte dei genitori di Eda e il ragazzo vorrebbe confessare alla sua amata, tutto quello che ha scoperto. Ma purtroppo non riesce a trovare il momento giusto per farlo e in lui cresce la paura che lei non possa mai e poi mai perdonarlo. Intanto Efe, consapevole che il suo socio non ha grande simpatia nei suoi confronti, decide di rompere il ghiaccio organizzando un evento per tutta l'azienda. Intanto Engin e Piril escono insieme. Il ragazzo la porta a giocare a bowling. Piril, inizialmente restia a togliersi i tacchi, finirà per divertirsi tantissimo.

Serkan non trova il coraggio di rivelare a Eda la verità in Love is in the Air Anticipazioni 28 luglio 2021

Alptekin ha sconvolto Serkan. Gli ha infatti rivelato di essere coinvolto nella morte dei genitori di Eda. Si è trattato di un incidente, di una distrazione data dal troppo lavoro ma pur sempre di una tragedia. L'architetto è in lacrime e non sa come rivelare alla sua amata la verità. È convinto che lei debba sapere e contrariamente ai consigli di suo padre e sua madre, decide di trovare il momento giusto per dire tutto alla fioraia. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano però che Serkan non troverà il momento giusto per farlo. Dopo aver discusso con Eda sul perdono e sul dimenticare il passato e aver scoperto che la giovane non potrà mai perdonare sua nonna – che lei ritiene colpevole per la perdita dei suoi cari – il Bolat si convince che la Yildiz non riuscirà a perdonare neanche lui. La situazione si farà sempre più difficile e Serkan Bolat sarà sempre più convinto di dover fare solo una cosa: lasciare Eda!

Anticipazioni Love is in the Air: Il piano di Efe per conquistare Serkan

Ai problemi che Serkan deve affrontare con Eda, si è aggiunto un nuovo arrivato: Efe Akman. Il ragazzo è il nuovo socio della Holding e il suo arrivo ha lasciato il Bolat piuttosto infastidito. Efe è un uomo molto diverso da Serkan e questa diversità infastidisce l'architetto, che vorrebbe liberarsi di lui molto presto. L'Akman non vuole però cedere per nulla al mondo le quote appena acquistare e anzi ha intenzione di proporre all'azienda dei nuovi progetti. Rimane però uno scoglio da superare: conquistare la fiducia del suo partner. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per farlo, il paesaggista organizzerà un evento per tutti i suoi collaboratori e informerà Eda di volerlo fare al più presto. La fioraia gli prometterà di occuparsi lei personalmente dell'organizzazione e chiederà l'aiuto di Leyla.

Love is in the Air Anticipazioni: Il primo appuntamento di Engin e Piril

Piril ha baciato Engin ma dopo questo momento romantico, il socio di Serkan è dovuto partire per il Qatar. Dopo lunghe ore di assenza da Istanbul, il ragazzo è finalmente tornato e ha portato un regalo alla donna che ama: un orsacchiotto di peluche. Un regalo molto insolito e quasi inadatto per una donna sofisticata come Piril ma mai quanto la serata che Engin ha organizzato per loro due, come primo appuntamento. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che il Sezgin porterà la sua compagna al bowling, dove lo attendono i suoi amici. Piril rimarrà senza parole. Non ha il vestito adatto e ha pure i tacchi. Ma la ragazza si lascerà convincere a giocare lo stesso e alla fine si divertirà tantissimo.

