Love is in the Air Anticipazioni 28 dicembre 2021: Eda scappa, Engin pronto a tutto!

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda chiede aiuto a Burak dopo aver scoperto le intenzioni di Engin.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda è ormai con le spalle al muro: tutti, eccezione fatta per Serkan, hanno capito che Kiraz potrebbe essere la figlia del suo ex fidanzato. Mentre Seyfi preleva quello che crede essere lo spazzolino di Kiraz, Piril scopre i sospetti del marito Engin e corre a mettere in guardi la Yildiz. Presa alla sprovvista, Eda chiede aiuto a Burak e porta via Kiraz dall’hotel. La piccola, nel frattempo, rivela un aneddoto curioso su Serkan che fa ben sperare Eda.

Seyfi commette un errore nella Puntata di Love is in the Air del 28 dicembre 2021

Aydan, Seyfi, Engin ed Erdem hanno capito che Eda sta nascondendo qualcosa e ormai sono certi che Kiraz sia la figlia di Serkan. La Yildiz è con le spalle al muro e cerca di prendere tempo, volendo affrontare faccia a faccia il Bolat per confessargli tutta la verità. Nel frattempo, Seyfi si introduce a casa della paesaggista e ruba lo spazzolino di Kiraz, sperando di poterlo usare come prova per il DNA. Peccato che lo spazzolino non appartenga alla bambina!

Anticipazioni Love is in the Air: Piril aiuta Eda

Seyfi ha sottratto lo spazzolino sbagliato e il test del DNA prova che la bambina è figlia di Engin, dal momento che lo spazzolino appartiene al piccolo Can! In questo modo, Piril scopre che il marito e la madre di Serkan hanno sospetti su Eda e Kiraz e corre ad informare l’amica.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda fugge con Burak

Dopo aver saputo che tutti stanno cercando di scoprire se Kiraz è figlia di Serkan, Eda accetta di trasferirsi da Burak e chiede all’amico di aiutarla a proteggere il segreto il più a lungo possibile. Mentre sono in viaggio verso la nuova casa, Kiraz confesserà alla madre un gesto dolcissimo che Serkan ha fatto prima di partire. Forse l’imprenditore è pronto a fare il padre dopotutto…

