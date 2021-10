Love is in the Air Anticipazioni 27 ottobre 2021:Serkan mette Deniz alle strette…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ed Engin indagano sulla relazione di Eda e Deniz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, buone notizie per la ArtLife che vince l’appalto del signor Ates. L’uomo, per festeggiare il sodalizio con l’azienda, vuole organizzare una sfilata e chiede ad Eda e Deniz di partecipare come modelli. Serkan, sempre più sospettoso sulla relazione tra la sua ex e Deniz, decide di indagare insieme a Ening. Il Bolat chiede, dunque, a Deniz di aiutarlo con il progetto, mentre Ening organizza un’attività di gruppo per inchiodare l’uomo.

Nuovo progetto per la ArtLife nella Puntata di Love is in the Air del 27 ottobre 2021

La ArtLife sta rifiorendo e il signor Ates accetta di collaborare con l’azienda per un grande progetto di ristrutturazione, affascinato dai progetti presentati per la gara d’appalto. Per festeggiare l’accordo, l’uomo decide di organizzare una sfilata, chiedendo a Eda e Deniz di partecipare in qualità di modelli.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan non crede a Deniz

Dopo essere stato schiaffeggiato da Eda, Serkan crede sempre meno alla storia d’amore tra la sue ex fidanzata e Deniz. Se fosse stata così innamorata, infatti, la Yildiz non l’avrebbe baciato con tale trasporto. Sospettando che i due non siano realmente fidanzati, Serkan coinvolge Engin in una vera e propria indagine.

Love is in the Air Anticipazioni: la decisione di Serkan

Serkan vuole vederci chiaro e scoprire cosa c’è realmente tra Eda e Deniz. Per questo, il Bolat decide di coinvolgere il suo rivale nel nuovo progetto della ArtLife, sperando che averlo il più vicino possibile gli permetta di scoprire la verità. Engin, nel frattempo, organizza un’attività di gruppo con i dipendenti dell’azienda.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.