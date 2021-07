Love is in the Air Anticipazioni 27 luglio 2021: Alptekin sconvolge Serkan, "Ho ucciso i genitori di Eda!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 27 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Alptekin ha scoperto di aver causato – seppur involontariamente – la morte dei genitori di Eda. Lui e Aydan riflettono se sia o meno il caso di rivelare a Serkan la verità. Alla fine decidono che sia meglio che il loro bambino lo venga a sapere e decida lui come fare con la sua amata Yildiz. L'architetto, scoperto quanto successo in passato, va in crisi. Come rivelarlo alla fioraia? E come reagirà lei a questa scoperta assurda e dolorosa? Serkan è molto spaventato: sta per perdere Eda un'altra volta.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda infastidita dalla presenza di Selin

Eda e Serkan hanno rivelato a tutti il loro amore. Purtroppo però le cose non sono destinate ad andare per nulla bene. Aydan e Ayfer hanno promesso di fare di tutto pur di allontanare i due ragazzi e la zia Yildiz è riuscita già a insinuare nella nipote un fastidioso dubbio: è sicura che Serkan apprezzi le sue doti e non dica che i suoi disegni sono ottimi solo perché accecato dall'amore? Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che questa insinuazione rammaricherà moltissimo la fioraia. La vedremo infatti in grande difficoltà in ufficio, sempre più infastidita – oltretutto – dalla presenza costante di Selin. Sembra infatti che Serkan non possa fare a meno di avere la PR al suo fianco ed Eda non gradisce che il suo compagno non la riempia di attenzioni proprio quando hanno deciso di uscire allo scoperto. A farle tornare il sorriso ci penserà Efe. L'Akman ha infatti già notato che la ragazza ha molto talento e che, se vorrà, le offrirà un posto nella sua azienda in Italia. Queste parole non sfuggiranno a Serkan che, furioso, se ne andrà senza dire nulla lasciando una Eda senza più parole.

Serkan scopre che suo padre ha ucciso i genitori di Eda in Love is in the Air Anticipazioni 27 luglio 2021

Eda e Serkan avranno un duro confronto dopo la proposta di Efe. Il Bolat infastidito dal comportamento del suo nuovo socio, mollerà la sua ragazza all'Art Life e se ne andrà senza neanche salutarla. Eda, dopo essersi fatta dire da Leila dove potrebbe essere andato, lo seguirà e i due finalmente faranno pace. L'architetto le prometterà di andare con lei in Italia e di parlare con Ayfer per rassicurarla una volta per tutte. Ma al suo ritorno a casa, Serkan avrà una bruttissima sorpresa. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Alptekin gli rivelerà tutto sull'incidente che ha causato la morte dei genitori della sua compagna e il ragazzo non riuscirà a darsi pace. Come spiegare alla sua amata che la sua famiglia è morta per causa della sua holding? Riuscirà mai a perdonarli?

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan combattuto, rivelare o no la verità a Eda?

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che da quel momento per Serkan sarà molto difficile rapportarsi con Eda. Il ragazzo non saprà cosa fare. Da un lato vorrebbe rivelarle tutto ma dall'altro ha paura che questa verità finirà per allontanarla da lui. Il suo comportamento si farà sempre più strano e causerà nella Yildiz grande preoccupazione. Cos'ha il suo amato? Cosa le nasconde? La situazione si farà sempre più complicata. Intanto Piril riesce finalmente a mettersi in contatto con Engin, che sta tornando a Istanbul.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.