Love is in the Air Anticipazioni 27 agosto 2021: Aydan si trasferisce a casa di Eda!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 27 agosto 2021. Approfittando della scoperta del tradimento del marito, Aydan si trasferisce da Ayfer ed Eda.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 27 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Aydan è sinceramente sconvolta dal tradimento del marito Alptekin, che ha una relazione segreta con la sua segretaria. Vista la condiscendenza di Ayfer, Aydan approfitta della situazione e chiede alla donna di ospitarla, finché non avrà capito cosa fare con il suo matrimonio. In realtà Aydan vuole assicurarsi di essere ben vicina ad Eda, spingere la giovane a tornare tra le braccia di Serkan. Mentre Ayfer inizia a non sopportare più la presenza della madre del Bolat, alla ArtLife è guerra tra Melek ee Erdem.

Aydan invade casa di Ayfer nella Puntata di Love is in the Air del 27 agosto 2021

Aydan è distrutta dal tradimento di Alptekin, che ha una relazione con la sua segretaria. Vedendo Ayfer disponibile ad aiutarla, nonostante la delicata situazione tra le loro famiglie, la donna non si fa scrupoli e chiedere ad Ayfer di ospitarla, con lo scopo segreto di essere sempre vicino ad Eda e spingerla nelle braccia di Serkan. Peccato che Ayfer non gradisca affatto l’invadenza di Aydan, che non fa altro che lamentarsi e criticare tutta la sua vita.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan non ha scrupoli!

Aydan è pronta a tutto per rimediare alla separazione tra Eda e Serkan, desiderando ardentemente che suo figlio riconquisti la Yildiz. Per tenere occupata Ayfer e costringere Eda a collaborare con il figlio, Aydan inventa che il fratello dell’amante di Alptekin ha scoperto tutto della relazione segreta, e ora minaccia tutti i componenti della famiglia Bolat per ottenere la sua vendetta a tale disonore. Insomma, non si può dire che Aydan sia una persona che si fa scrupoli…

Love is in the Air Anticipazioni: Melek contro Erdem

Alla ArtLife si consuma una guerra silenziosa tra Melek e Erdem per la conquista dell’attenzione dei capi. Quando Melek scopre che Engin, piantato in asso da Piril, ha urgenza di parlare con Aydan, la giovane trae profitto dalla situazione per mettersi in mostra e confida ad Engin che la madre del Bolat si trova a casa di Ayfer.

Scopri le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dal 23 al 27 agosto 2021.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.