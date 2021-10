Love is in the Air Anticipazioni 26 ottobre 2021: Eda schiaffeggia Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda, furiosa per il gesto di Serkan, tira uno schiaffo in pieno volto al suo ex fidanzato.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 26 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda è stata ingannata da Melo e non sa che Serkan sta per presentarsi alla cena romantica. Il Bolat, tuttavia, è in ritardo a causa dell’intromissione di Selin che, messa in allarme da Ceren, fa di tutto pur di trattenerlo e non permettergli di incontrare la Yildiz. Giunto finalmente al ristorante, Serkan bacia Eda e poi le spezza il cuore, ammettendo di aver voluto fare un esperimento nel tentativo di recuperare la memoria. La giovane paesaggista, furiosa, lascerà il locale non prima di aver tirato un sonoro schiaffo al suo ex fidanzato.

Selin distrae Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 26 ottobre 2021

Selin ha notato la complicità tra Serkan ed Eda ed è sempre più gelosa. La donna teme che il Bolat stia per ricordare tutta la storia d’amore vissuta con la giovane paesaggista e deve correre ai ripari. Allertata da Ceren, che ormai si è schierata contro l’amica, Selin si presenta da Serkan e fa di tutto per trattenerlo, distraendolo dall’incontro romantico che lo aspetta con Eda in un locale molto chic della città.

Anticipazioni Love is in the Air: Ceren è una spia!

Ceren ha aiutato Melo e Serkan a organizzare una cena romantica ma, spinta dalla gelosia che prova nei confronti di Deniz, ha deciso all’ultimo di sabotare il piano e allertare Selin. Volendo punire la Yildiz, colpevole di aver fatto involontariamente innamorare Deniz, allontanandolo così da lei per sempre, Ceren si confronta con il Bolat, cercando di mettere in cattiva luce l’amica. Un vero colpo basso da parte di Ceren, che ormai è un personaggio sempre più dark e imprevedibile.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan bacia Eda ma…

Nonostante l’intromissione di Selin e le parole di Ceren, il Bolat vuole continuare il suo piano e si presenta alla cena, sorprendendo Eda. I due si baciano e la Yildiz crede che, finalmente, Serkan abbia recuperato la memoria e sia pronto a continuare la loro splendida storia d’amore. Serkan, invece, è costretto ad ammettere di averla baciata proprio nella speranza di risvegliare i ricordi, suscitando la forte reazione di Eda, che lascia in fretta e furia il locale, dopo aver schiaffeggiato il suo ex fidanzato.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dal 25 al 30 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.