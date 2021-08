Love is in the Air Anticipazioni 26 agosto 2021: Piril ci ripensa. Engin addio?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 26 agosto 2021. Engin vuole far conoscere a Piril la sua famiglia, ma la giovane si tira indietro e lo allontana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 26 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ha bisogno di continuare a stare vicino a Eda per dimostrarle di poter tornare ad essere l’uomo che ama, ma la partenza di Efe rischia di compromettere gli intenti del Bolat. Per convincere la Yildiz a rimanere alla ArtLife, nonostante l'assenza di Efe, Serkan decide di intentare una causa contro i giornalisti che anno causato l’attacco di narcolessia ad Eda. Nel frattempo, Aydan è sconvolta dai tradimenti del marito e chiede aiuto ad Ayfer, che mette in chiaro di non voler tornare a vorticare nell’orbita della famiglia Bolat. Guai anche per Engin e Piril, che si sente troppo oppressa dalle richieste del suo fidanzato e prende le distanze, lasciando il Sezgin addolorato.

Serkan difende Eda nella Puntata di Love is in the Air del 26 agosto 2021

La ArtLife deve organizzare un progetto nuovo per il GolfResort, che accoglierà uno chef molto famoso e dunque pretende modifiche particolari per questo evento. Serkan vorrebbe approfittare della mole di lavoro per trascorrere più tempo con Eda, ma lei si tira indietro confessando di non voler rimanere in azienda durante l’assenza di Efe, che è in partenza. Per dimostrare alla Yildiz le sue buone intenzioni, il Bolat decide di intentare una causa contro i giornalisti che hanno assalito Eda e le hanno provocato un terribile attacco di narcolessia. Engin e Leyla si offrono di aiutare il loro capo, sperando che Eda sia persuasa a collaborare.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril fugge da Engin

Dopo essere venuti allo scoperto come coppia, Piril e Engin sono sempre più uniti e il Sezgin è desideroso di far conoscere alla sua famiglia la donna della quale si è perdutamente innamorato. Peccato che Piril, invece, sia molto ansiosa e non abbia intenzione di affrettare la relazione, conoscendo la famiglia del fidanzato. Così, mentre Engin non nasconde la sua delusione, Piril si dedica anima e copro al lavoro.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan distrutta dal tradimento di Alptekin

Aydan ha scoperto che suo marito Alptekin le è stato infedele e ha un brutto crollo nervoso. Non sapendo come aiutare la donna, Seyfi chiede aiuto ad Ayfer che si lascia intenerire dal dolore di Aydan, seppur ribadendo che dopo tutto ciò che è successo, lei ed Eda non vorranno più avere a che fare con la famiglia Bolat. Mentre Aydan cerca di avvicinare Ayfer per assicurarsi che Eda torni con Serkan, i due giovani vengono scelti come volti per una campagna a scopo beneficio e non possono rifiutare l’incarico.

