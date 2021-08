Love is in the Air Anticipazioni 25 agosto 2021: Aydan riunisce Eda e Serkan

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 agosto 2021. Aydan complotta per riunire Eda e Serkan.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Aydan organizza un evento di beneficienza presso l’associazione che cura da diverso tempo, sperando di ottenere maggiori successo della rivale Nesrin. La madre del Bolat decide di indire un’asta, chiedendo ai presenti di offrire denaro per poter cenare con Serkan, Efe, Engin e Ferit, per poi chiedere anche a Eda, Melo, Selin, Ceren e Piril di partecipare. In questo modo, Aydan riesce a far riunire Eda e Serkan, seppur con la forza, e ad attirarsi la benevolenza delle altre curatrici dell’evento.

Aydan mette Serkan all’asta nella Puntata di Love is in the Air del 25 agosto 2021

Aydan vuole conquistare il favore delle donne che curano l’asta di beneficienza, organizzata dall’associazione che cura con interesse e pazienza da diversi anni. Per raccogliere fondi da destinare alle giovani donne in difficoltà economica, affinché a tutte sia permesso di accedere agli studi universitari, Aydan ha l’idea di organizzare una sorta di “asta umana”, coinvolgendo Serkan, Engin, Ferti ed Efe. Tutti possono puntare una somma di denaro per assicurarsi di poter trascorrere del tempo con i quattro affascinanti giovani.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan vince una cena con Eda

Serkan, Ferit, Efe ed Engin sono sul palco in attesa che qualcuno faccia una proposta allettante per la donazione a favore dell’associazione di Aydan. Ma, come prevedibile, il Bolat si rende protagonista di un colpo di scena, puntando la somma più alta e invitando Eda a cena con lui. La Yildiz è ancora scossa dopo aver affrontato l’assassino dei suoi genitori, ma non può nascondere di essere lusingata dal gesto dell’affascinante architetto.

Love is in the Air: Aydan sfida Nesrin

Fingendo di aver contattato un’agenzia di modelle per l’astata e di aver ricevuto un due di picche all’ultimo momento, Aydan incastra Eda, Ceren, Fifi, Melo e Selin per l'asta di beneficenza e le fa sfilare sul palco. L’evento organizzato da Aydan è un successo e l’incasso è stratosferico, al punto che le altre componenti dell’associazione suggeriscono alla donna di puntare alla direzione, scalzando la rivale Nesrin dalla posizione di presidentessa.

