Love is in the Air Anticipazioni 24 settembre 2021: Serkan e Eda annullano le nozze?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. A causa di un equivoco, Eda e Serkan sembrano pronti ad annullare le nozze.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda e Serkan sono molto stressati dai preparativi per il matrimonio. Una telefonata improvvisa crea un gigantesco equivoco tra i novelli sposi, che arrivano a pensare di annullare le nozze. Nel frattempo, Piril diventa una furia con Engin che le ha nascosto il progetto di un viaggio tra soli uomini con Ferit e Serkan. Così mentre gli uomini vanno a festeggiare l’addio al celibato del Bolat, la Yildiz si rifugia a casa con Ceren e Piril in cerca di sostegno.

Eda e Serkan ai ferri corti nella Puntata di Love is in the Air del 24 settembre 2021

I preparativi per il matrimonio stanno mettendo a dura prova Serkan e Eda, in pericolo a causa di Melih. I due promessi sposi vivono con apprensione i rituali che precedono il giorno delle nozze, costretti ad osservare tutto con la massima attenzione e serietà per non indispettire la nonna Semiha e rischiare una nuova ritorsione. Una telefonata mette in crisi la coppia, che inizia a pensare seriamente di annullare il matrimonio.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril furiosa con Engin

Mentre Eda e Serkan litigano mettendo a rischio le nozze a poche ore dalla cerimonia, Engin confessa a Piril di aver organizzato una vacanza tra soli uomini con Ferit e Serkan. La giovane è furiosa con il suo fidanzato, che le ha tenuto nascosta un’informazione importante e non si è degnato neppure di consultarla prima di accettare l’offerta degli amici. Anche Eda non sembra prendere bene la notizia, e chiede spiegazioni a Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: l’addio al nubilato di Serkan

Mentre Eda e Piril sono furiose e riescono a stento a digerire la notizia che i rispettivi fidanzati le abbiano totalmente estromesse dall’organizzazione di un viaggio di piacere, Serkan, Engin e Ferit si recano alla festa dell’addio al nubilato del Bolat. Amareggiate e deluse, Eda, Piril e Ceren decidono di rimanere a casa per parlare del viaggio dei loro compagni.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.