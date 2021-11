Love is in the Air Anticipazioni 24 novembre 2021: Eda preda della gelosia, Serkan ha…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda gelosa della nuova pretendente di Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda e Serkan si lasciano convincere a prendere parte alle riprese di un film dalla trama decisamene discutibile. Sul set, tuttavia, il Bolat fa colpo sulla prima attrice Puren che fa di tutto per catalizzare l’attenzione dell’affascinante imprenditore, scatenando la gelosia della Yildiz. Mentre la coppia affronta il problema, Melek vuole assicurarsi di conoscere le prossime mosse di Selin e la tiene sotto controllo. Leyla, invece, predice a Piril ed Engin che il nascituro sarà un bambino sano e forte.

Eda e Serkan attori nella Puntata di Love is in the Air del 24 novembre 2021

Nelle ultime settimane, Serkan si sta comportando in maniera sempre più bizzarra ma Eda ha deciso di assecondarlo. La coppia si lascia trascinare in un nuovo progetto, accettando di recitare in un film dalla trama decisamente scadente. L’avventura sul set nei panni di attori, tuttavia, perderà il suo fascino quando la Yildiz farà una constatazione che scatenerà tutta la sua gelosia ne confronti del Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda gelosa!

Sul set del film, infatti, l’avvenente prima attrice Puren sembra invaghirsi all’istante di Serkan. La donna farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ad Eda, cercando di ottenere più scene possibile con il Bolat e farlo cedere alle sue lussuriose lusinghe. Inutile dire che l’accaduto scatenerà la furiosa gelosia della Yildiz, che prenderà subito provvedimenti contro la nuova arrivata.

Love is in the Air Anticipazioni: Melek spia Selin

Mentre Eda e Serkan si improvvisano attori, Melek è deciso a spiare Selin poiché crede che la donna abbia ancora qualche asso nella manica. Nel frattempo, Leyla decide di fare una predizione sulla gravidanza di Piril, comunicando ai futuri genitori che il nascituro sarà un bambino bello e in piena salute.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 22 al 27 novembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.