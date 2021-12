Love is in the Air Anticipazioni 24 dicembre 2021: Aydan smaschera le bugie di Eda!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan scopre che Kiraz è sua nipote.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Aydan e Seyfi tornano a Sile per indagare su Kiraz, certi che la bambina sia la figlia di Serkan. Grazie alla complicità di Pina, Aydan scopre la verità sulla nipote ed escogita un piano per smascherare le bugie della Yildiz e rivelare a suo figlio tutta la verità. Nel frattempo, Engin ed Erdem sono giunti alla stessa conclusione della madre del Bolat, e la Yildiz porta Kiraz con sé durante un lavoro a Istanbul, sperando che sua figlia possa legare con Serkan.

Aydan imbroglia Eda nella Puntata di Love is in the Air del 24 dicembre 2021

Aydan e Seyfi sono convinti che Kiraz sia la figlia di Serkan e tornano a Sile per dimostrare la loro teoria. Con la complicità di Pina, i due entrano in possesso dei documenti di Kiraz e scoprono, grazie alla data di nascita, che la loro teoria è giusta. Ma come faranno a smascherare Eda e rivelare all’imprenditore tutta la verità? Il piano di Aydan e Seyfi finirà per intrecciarsi con quello di due cari amici del Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: tutti contro Eda

Engin ha iniziato a nutrire sospetti su Eda, vedendo la moglie Piril troppo impegnata a far conoscere il figlio Can e la piccola Kiraz. Secondo Engin, infatti, ci deve essere un legame tra Kiraz, Eda e Serkan che abbia portato sua moglie a diverse trasferte a Sile. Con l’aiuto di Erdem, Engin studia un piano per imbrogliare la Yildiz e farle confessare tutta la verità.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan delude Eda

Consapevole di dover rivelare a Serkan che Kiraz è sua figlia prima che siano altre persone a farlo, Eda decide di portare la bambina con sé durante un viaggio di lavoro in città. La Yildiz studia il comportamento di Serkan, sperando di vederlo legare con Kiraz e finendo con il rimanere molto delusa: l’imprenditore proprio non digerisce i bambini!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.