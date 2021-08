Love is in the Air Anticipazioni 24 agosto 2021: Eda incontra l’assassino dei suoi genitori

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 agosto 2021. Eda affronterà il responsabile della morte dei suoi genitori.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, dopo aver avuto un attacco di narcolessia causato dallo stress, Eda si troverà costretta ad affrontare il responsabile della morte dei suoi genitori davanti agli occhi di Serkan che, tuttavia, non interverrà durante il drammatico confronto. Nel frattempo, Ayfer chiede a Fifi di accompagnarla presso l’associazione che l’ha contatta per occuparsi del catering durante una delle loro feste di beneficienza. Qui, Ayfer farà la conoscenza della madre di Ferit, scoprendo poi che anche Aydan fa parte della fondazione e sta lavorando alla festa per raccogliere fondi.

Eda dimostra il suo coraggio nella Puntata di Love is in the Air del 24 agosto 2021

Eda ha messo sotto contratto Serkan, lasciando poi la ArtLife in fretta e furia. A causa della presenza dei paparazzi, la Yildiz ha avuto un attacco di narcolessia ed è stata salvata da Serkan, al quale ha dovuto confessare di essersi messa in contatto con l’uomo responsabile della morte dei suoi genitori. Il Bolat assiste in silenzio al confronto tra Eda e l’uomo, che scuote nel profondo la giovane paesaggista.

Love is in the Air Anticipazioni: una nuova occasione per Ayfer

Gli affari di Ayfer non sono tutti rose e fiori. La zia di Eda, infatti, sta avendo più di qualche problema a mantener la serra ma ha capito di poter arrotondare grazie alla sua cucina, soprattutto da quando le sue ricette spopolano sui social. Ayfer è stata contattata per occuparsi del catering di un evento esclusivo e importante, ovvero un party di beneficienza organizzato da una fondazione molto in vista.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan sorprende Ayfer

Ayfer chiede a Fifi di accompagnarla alla sede dell’associazione e ascolta con attenzione quali saranno i suoi compiti e le richieste delle responsabili. Poi, Ayfer scopre con suo grande stupore che anche Aydan farà parte del progetto, dal momento che la madre del Bolat è un membro fisso della fondazione, e farà la conoscenza della madre di Ferit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 23 al 27 agosto 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.