Love is in the Air Anticipazioni 23 settembre 2021: Balca è pericolosa, interviene la Polizia

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan licenzia Balca, dopo aver parlato con la Polizia del passato della dipendente della ArtLife.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, risolto il problema dei cristalli di zucchero, Eda viene contattata da Balca le chiede di poter partecipare ai festeggiamenti. Melek, tuttavia, non si fida della dipendente dalla ArtLife e fa qualche ricerca, scoprendo che Balca è coinvolta in un caso scottante. La donna è stata accusata di aver messo del sonnifero in un drink, causando lo svenimento dei partecipanti ad una festa. Dopo aver parlato con la Polizia, Serkan licenzia Balca mentre Aydan e Ayfer litigano per i preparativi delle nozze.

Balca incontra Eda nella Puntata di Love is in the Air del 23 settembre 2021

Mentre Melih fa la sua mossa, Eda incontra Balca che la scongiura di invitarla alla cerimonia e di coinvolgerla nei preparativi. La donna, tuttavia, non convince Melek che trova strana tutta questa voglia di partecipazione, dal momento che Balca ha un debole per Serkan e lui sta per sposare un’altra donna. Indagano sul conto della dipendente della ArtLife, Melek farà una scoperta assurda proprio mentre la Yildiz decide di sotterrare l’ascia di guerra, invitando Balca alla notte dell’henné.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan licenzia Balca

Melek ha scoperto che Balca è stata indagata dalla Polizia, accusata di aver somministrato del sonnifero agli invitati di una festa, causando un mancamento di massa. Le autorità confermano la versione dei fatti a Serkan che, preoccupato per l’azienda e per la vicinanza della donna ad Eda, decide di licenziare Balca in tronco. Questo servirà a fermare la donna?

Love is in the Air: Ayfer e Aydan danno spettacolo!

Mentre il Bolat si libera di Balca e della sua cattiva influenza, tra Ayfer e Aydan è guerra per i preparativi del matrimonio. Le due donne danno spettacolo, rendendo la vita impossibile a tutti, Mira supervisiona l’organizzazione, delusa dalla freddezza di Eda e Serkan. Dopo diverse liti, Ayfer e Aydan riescono a trovare un compromesso e la nozze possono procedere.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.