Love is in the Air Anticipazioni 23 novembre 2021: Aydan dice basta, la scelta della madre di Serkan

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Dopo aver visto un video, Aydan supera le sue paure con Kemal.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Aydan è terrorizzata dai propri sentimenti per Kemal, che non fanno che paralizzarla e rendere le sue fobie ancora più acuite. Vedendo la suocera in difficoltà, Eda si reca a casa di Aydan e le mostra un video per farle capire che, con la volontà, anche lei è in grado di superare ogni timore. Rincuorata, Aydan riflette seriamente sulla situazione con Kemal, mentre Eda prende atto di amare moltissimo Serkan. La coppia, che sta partecipando ad un'esperienza realistica da veri detective, sparisce per ore e tutti si allarmano molto.

Aydan ha paura nella Puntata di Love is in the Air del 23 novembre 2021

Aydan vorrebbe accettare la corte di Kemal, ma ogni volta che fa un passo verso il suo ex fidanzato, qualcosa o qualcuno la fa desistere dal fidarsi completamente di lui. Kemal afferma di volere una seconda possibilità, sebbene consapevole di averle spezzato il cuore tanti anni prima, ma Aydan potrà mai fidarsi veramente? Le paure della madre di Serkan riemergono prepotenti e la donna teme che non riuscirà mai a superarle del tutto.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda aiuta Aydan

Vedendo la suocera spaventata dai propri sentimenti, al punto di fare tanti passi indietro e tornare ad alimentare paure che avrebbe dovuto aver superato nel tempo, Eda decide di intervenire. La Yildiz mostra un significativo video ad Aydan, che prende coraggio e comprende di poter affrontare tutto a testa alta.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan preoccupano tutti

Parlando con Aydan, dopo averle fatto forza per superare ogni ostacolo e paura, Eda si rende conto di essere profondamente innamorata di Serkan, che ha onorato il loro patto. L’uomo, tuttavia, ha un segreto che le tiene nascosto e che potrebbe cambiare tutto. Ignara di tutto ciò, la giovane paesaggista si è fatta coinvolgere dal fidanzato in una missione da veri detective. Quando amici e parenti non hanno più notizie per ore, tuttavia, sono Eda e Serkan a diventare i ricercati.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 22 al 27 novembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.