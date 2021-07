Love is in the Air Anticipazioni 23 luglio 2021: Arriva Efe Akman, il nuovo rivale di Serkan. Eda è affascinata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Efe Akman arriva all'Art Life ed Eda ne rimane affascinata.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, la notizia delle dimissioni di Selin sta facendo il giro di tutto l'ufficio. Serkan deve rassicurare tutti. Lui non ha intenzione di andarsene ma presto conosceranno il loro nuovo capo, Efe Akman. L'arrivo dell'architetto suscita l'interesse di Leila e Melo, attratte dalla sua avvenenza e dai suoi bei modi. Purtroppo tra lui e il Bolat è subito guerra aperta. Intanto Ayfer raggiunge Aydan per darle il suo supporto. La signora Bolat si farà però sfuggire che Eda e Serkan stanno davvero insieme. La zia va su tutte le furie. Intanto Ferit e Ceren si incontrano di nuovo.

Anticipazioni Love is in the Air: Caos all'Art Life!

Il matrimonio di Ferit e Selin è finito in tragedia e la PR ora si trova in una brutta situazione. Ha venduto la maggior parte delle sue quote della Holding di Serkan e ora è solo e quasi esclusa dalla compagnia. La notizia del suo “licenziamento” ha fatto il giro di tutto l'ufficio e all'Art Life cominciano a circolare voci su una possibile chiusura. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan dovrà mettere una toppa su questo grosso strappo. Non solo chiederà a Selin di non abbandonare il suo fianco e di stargli accanto per ricomprare ciò che è suo ma chiederà al suo staff di pazientare e di accogliere con garbo ma anche con fermezza, il loro nuovo capo: Efe Akman.

Arriva Efe Akman è il nuovo rivale di Serkan in Love is in the Air

Serkan attende Efe Akman con trepidazione. Il suo nuovo socio è però in ritardo e al suo posto, per coprirlo, è arrivato Ferit. La sua presenza non piace per nulla a Selin, in grande imbarazzo per quello che è successo tra loro. I due avranno modo di parlare del giorno prima e Ferit sarà molto chiaro: tra loro, con lei innamorata di Serkan, non avrebbe potuto funzionare. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, dopo aver aspettato con ansia, Efe finalmente arriverà. Il suo capo della Holding è un uomo affascinante e sembra essere tutto l'opposto del Bolat. Allegro, disinvolto ed estremamente propenso a collaborare con tutti i dipendenti senza isolarsi in un ufficio. Questo piacerà molto sia a Leila che a Melo, che non gli toglieranno gli occhi di dosso. Anche Eda subirà il suo fascino. Si tratta pur sempre dell'architetto paesaggista più quotato d'Italia e questo non può esserle indifferente. Tanto più che l'Akman deciderà di collaborare con lei in attesa dell'arrivo della sua squadra. Questo manderà in bestia Serkan che, dopo aver ricevuto un sonoro no alla sua richiesta di ricompare subito le quote di Selin, dovrà tenere lontana la sua fidanzata dal suo nuovo collega.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan rivela ad Ayfer la verità su Eda e Serkan

Mentre Serkan dovrà stare attento al suo nuovo socio, Aydan dà il tormento a suo marito. Con le sue continue richieste – in videochat – sta mettendo in crisi le infermiere in ospedale e Alptekin è costretto a far staccare la connessione del tablet. La signora Bolat, impossibilitata a parlare con il marito, dovrà affrontare l'arrivo di Ayfer. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la zia di Eda arriverà alla villa per offrirle sostegno. Aydan rimarrà piuttosto stupita di questa visita ma ne sarà contenta. Purtroppo, pensando che lo sapesse, la donna rivelerà involontariamente ad Ayfer che Eda e Serkan stanno davvero insieme e che il loro rapporto non è solo lavorativo. La zietta si sentirà male e le due donne decideranno di collaborare per separare i due ragazzi.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Ceren e Ferit si rivedono

Ferit presenzierà alla riunione con Efe Akman e alla fine di questa, chiarirà a Selin quello che ha fatto. Si scuserà con lei per averla lasciata sull'altare ma non di aver rotto con lei. La loro relazione non aveva alcun futuro. Poi, stanco di doversi giustificare, lascerà l'Art Life per tornare nel suo ufficio. Poco prima di uscire, si sconterà con Ceren. La ragazza si assicurerà che il giovane stia bene e tra loro si noterà un certo feeling. Questa cosa non sfuggirà agli occhi di Selin, stupita dal fatto che i due si conoscano. Piril cercherà di calmarla e a sua volta le racconterà del bacio con Engin e di come il suo collega, dopo quella sera, si sparito e sia partito per il Qatar per lavoro.

