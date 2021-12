Love is in the Air Anticipazioni 23 dicembre 2021: Eda spia Serkan!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda spia Serkan prima di rivelare la verità su Kiraz.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, se questa volta Eda crede che Serkan si arrenderà tanto facilmente, si sbaglia di grosso. L’imprenditore dimostra alla Yildiz che è disposto a tutto per lei, anche cambiare le priorità della sua vita e mettere il lavoro al secondo posto. Approfittando della vicinanza con Serkan, la paesaggista indaga in cerca di indizi che le facciano capire se lui sa o meno di essere il vero padre di Kiraz, mentre Aydan e Seyfi sono sempre più vicini alla verità.

Serkan sconvolge Eda nella Puntata di Love is in the Air del 23 dicembre 2021

Eda ha messo un freno a Serkan, dopo il bacio mozzafiato che si sono scambiati. Per dimostrare alla paesaggista che si sbaglia e che lui è veramente pronto a cambiare, mettendo l’amato lavoro in secondo piano pur di renderla felice, il Bolat dà un taglio netto alla su routine. La Yildiz è sconvolta ma anche felice: per la prima volta, Serkan le sta dando la priorità su tutto.

Anticipazioni Love is in the Air: le indagini di Eda

Approfittando di un imprevisto lavorativo, che li costringe a rivedere un importante progetto insieme, Eda inizia ad indagare su Serkan, per scoprire se l’imprenditore abbia o meno qualche dubbio su Kiraz. Al momento, il Bolat si è mostrato distaccato nei confronti della bambina, ignorando che è la sua legittima figlia, e la Yildiz vuole prove concrete che lui sia all’oscuro di tutto, prima di sganciare la notizia bomba.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan vicina alla verità

Da quando ha visto Serkan e Kiraz discutere, Aydan è convinta che la bambina sia sua nipote. A Sile tutti fanno credere che Kiraz sia figlia di Melo e Burak, ma Aydan è furba e qualcosa non le torna. Insieme al fidato Seyfi, la madre di Serkan torna nell’hotel di Deniz per indagare più a fondo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air dal 20 al 24 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.