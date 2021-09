Love is in the Air Anticipazioni 22 settembre 2021: Melih fa la sua mossa, Eda in pericolo…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melih aiuta Eda con i cristalli di zucchero, approfittando dell’ingenuità della Yildiz

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, la notte dell’henné rischia di essere rovinata dalla mancanza di un ingrediente fondamentale, ovvero i cristalli di zucchero servono a preparare il tradizionale sorbetto. Mentre Erdem cerca di rimediare al suo errore, mettendosi alla ricerca dell’ingrediente, Melih invia a Eda un pacco contenente gli introvabili cristalli di zucchero, chiedendo ad una donna di fare da tramite e non rivelare a nessuno la sua identità.

Erdem combina un guaio nella Puntata di Love is in the Air del 22 settembre 2021

La notte dell’henné sta per iniziare, così come richiesto da nonna Semiha, e le famiglie si scambiano i tradizionali regali accorgendosi della mancanza de cristalli di zucchero. L’ingrediente è importantissimo per la riuscita della serata, dal momento che serve a preparare un sorbetto di buon auspicio per gli sposi. Ayfer perde le staffe e si scaglia contro il Bolat, certa che l’imprenditore non abbia curato con attenzione questi particolari poiché troppo superficiale. Eda corre dal suo promesso sposo, che le rivela l’identità del vero colpevole: Erdem!

Anticipazioni Love is in the Air: Nozze in pericolo

Erdem non è riuscito a reperire i cristalli di zucchero e ora la notte dell’henné potrebbe trasformarsi in un disastro, così come le intere nozze. Se Semiha scoprisse che la tradizione non è stata rispettata, infatti, non esiterebbe a separare nuovamente Eda e Serkan con ogni mezzo. Erdem tenta di rimediare, mettendosi alla ricerca del particolare ingrediente che, tuttavia, sembra essere introvabile in tutta Istanbul.

Love is in the Air Anticipazioni: Melih inganna Eda!

Melih è pronto a sabotare le nozze di Eda e Serkan, completamente ossessionato dalla Yildiz che è la copia identica della moglie tragicamente scomparsa. Mentre tutti sono occupati dai preparativi, Melih aspetta il momento giusto per fare la sua mossa e l’errore di Erdem dà via libera al suo malefico piano. L’uomo, infatti, ha chiesto ai suoi uomini di seguire la Yildiz, scoprendo così che alla festa manca un ingrediente fondamentale e che nessuno riesce a reperirlo. Melih ingaggia una donna per spedire ad Eda i cristalli da zucchero, chiedendo di non rivelare alla giovane promessa sposa la sua identità. Peccato che l’ingrediente non sia l’unica sostanza contenuta dal pacchetto…

