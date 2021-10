Love is in the Air Anticipazioni 22 ottobre 2021: Aydan e Ayfer ricercate dalla Polizia

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan e Ayfer hanno ucciso Alexander? La polizia indaga.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, presa dalla follia scaturita dalla forte delusione, Aydan ha colpito Alexander che è crollato a terra, privo di sensi. Insieme ad Ayfer, la madre del Bolat è certa di aver ucciso lo chef, anche se il corpo di quest’ultimo è misteriosamente sparito. Quando la polizia indaga, Aydan cerca di convincere Ayfer a lasciare la Turchia per evitare la prigione.

Aydan è un’assassina nella Puntata di Love is in the Air del 22 ottobre 2021

Aydan ha colpito Alexander con una bottiglia di vetro, causandone la morte. O almeno, di questo sono convinte la madre di Serkan e Ayfer, testimone oculare dell’accaduto, che hanno trascinato il corpo privo di sensi dello chef nel bagno del ristorante, per poi perdere le tracce dell’uomo. Aydan sente di essere diventata una vera e propria assassina, e c’è solamente una persona che può aiutarla in una situazione così delicata.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan confessa tutto

Preda del panico, Aydan convince Ayfer a parlare con Seyfi, rivelando al suo fidato braccio destro di aver causato la morte di Alexander. Scioccato dall’accaduto, Seyfi spinge le due donne a tornare sulla scena del crimine, per eliminare eventuali tracce del loro passaggio e scoprire qualche indizio sul rapimento del corpo dello chef. La polizia, tuttavia, è già arrivata alla conclusione che Aydan e Ayfer siano coinvolte…

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan fugge dalla polizia?

La polizia fa visita ad Aydan e Ayfer per fare loro qualche domanda sulla scomparsa di Alexander, essendo le persone più vicine allo chef. Dopo un interrogatorio decisamente stressante, Aydan si lascia prendere dal panico e suggerisce ad Ayfer di lasciare in fretta e furia il Paese per evitare la prigione. La zia di Eda, tuttavia, non è così certa di voler scappare.

