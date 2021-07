Love is in the Air Anticipazioni 22 luglio 2021: Il matrimonio di Selin e Ferit finisce in tragedia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Ferit molla Selin all'altare mentre Alptekin ha un attacco di cuore.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Selin ha deciso di sposare Ferit ma il matrimonio finisce in tragedia. Lo sposo, stanco degli inganni della sua compagna, decide di darci un taglio e la molla sull'altare, poco prima dei voti nuziali. Tutti gli ospiti sono sconvolti, persino Serkan che riaccompagna Eda a casa. I due si promettono di uscire al più presto allo scoperto. Alle prime luci del mattino, Selin si presenta a casa del Bolat per rivelargli un suo grosso errore: per stargli lontano ha venduto il 45% delle sue quote alla holding di Efe Akman. Alptekin intanto decide di rivelare al figlio la verità su Eda e sull'incidente in cui sono morti i suoi genitori ma purtroppo, mentre sta per farlo, si sente male.

Ferit lascia Selin in Love is in the Air Anticipazioni 22 luglio 2021

Selin ha deciso di voltare pagina. Serkan ha impedito a Eda di partire e la PR è ormai consapevole che il suo ex fidanzato sia innamorato della Yildiz e ha deciso di proseguire con il suo matrimonio. Purtroppo però Ferit non sembra del suo stesso parere. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che prima della pronuncia dei suoi voti nuziali, il ragazzo deciderà di rompere con lei e di mollarla sull'altare, davanti a tutti i loro invitati. Selin, disperata, si ritroverà sola e con un grosso peso sulle spalle: ha appena rinunciato al 45% delle sue quote dell'azienda.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin informa Serkan di aver venduto le sue quote

Ferita e delusa dal comportamento e dalla scelta di Serkan, Selin ha deciso di rinunciare alle sue quote nell'azienda. Per la ragazza questo era l'unico modo per allontanarsi dal Bolat e concentrarsi su Ferit. Ma dopo il fallimento del loro matrimonio, la PR si trova completamente spiazzata. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che dopo aver fatto perdere le sue tracce per diverse ore, si presenterà a casa di Serkan alle prime luci dell'alba. L'architetto, vedendola alla sua porta. L'inviterà a entrare e a restare a casa sua tutto il tempo che le occorre. Sarà allora che Selin gli rivelerà di aver venduto il 45% delle sue quote alla Holding di Efe Akman, rendendo l'uomo il nuovo socio dell'Art Life. Sarà un duro colpo per Serkan Bolat che, capendo il momento di crisi, non riuscirà neanche ad arrabbiarsi con la sua amica d'infanzia.

Love is in the Air: Alptekin ha un infarto

Serkan ed Eda sono tornati piuttosto scossi dal matrimonio fallito di Selin. I due si sono ripromessi di uscire allo scoperto e di rivelare, al più presto, di essere innamorati e di stare insieme. E mentre la Yildiz riesce a confessare tutto alle sue amiche – che non trattengono la loro felicità – l'architetto ha qualche difficoltà. Il ragazzo non riesce infatti a rivelare né al padre né alla madre nulla su lui e la sua ora vera fidanzata. Alptekin ha infatti deciso di dirgli quello che ha scoperto sulla fioraia e di raccontargli il grosso errore che ha fatto in passato. Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che prima che possa anche solo farne accenno, Serkan lo accuserà di avergli rovinato l'infanzia. Il Bolat senior non reggerà la botta e comincerà a sentirsi male. Avrà un attacco di cuore e verrà portato d'urgenza in ospedale.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 19 al 23 luglio 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.