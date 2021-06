Love is in the Air Anticipazioni 22 giugno 2021: Eda sfida Serkan e gli mette contro Engin...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda sfida Serkan per accontentare il loro prestigioso cliente. Engin decide di aiutarla.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda si è lasciata commuovere dal racconto del signor Fikret e ha deciso di accettare il suo lavoro. Serkan non è per nulla d'accordo e pretende che la fioraia si scusi immediatamente con il loro cliente e abbandoni l'impiego. Ma la Yildiz non ha nessuna intenzione di deludere Fikret e sua moglie e decide di sfidare il Bolat e la sorte. La ragazza, con la sua determinazione, riesce a convincere una buona parte dei dipendenti della Art Life a sostenerla e persino Engin si dichiara dalla sua parte.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda commossa dal racconto del signor Fikret

Il viaggio ad Antalya si è concluso con un grande polverone. Serkan ha salvato Eda dalla rovina, portandola via in braccio dai paparazzi, arrivati per scoprire qualche dettaglio in più sul contratto tra il Bolat e la fioraia. Eda è ancora molto scossa da quello che è successo ed è ancora più preoccupata per il fatto che Serkan non si è presentato a lavoro. La ragazza ha appena scoperto che ogni anni, il 19 agosto, l'architetto dimentica tutti i suoi impegni lavorativi e non risponde neanche alle chiamate. Una cosa molto strana visto il suo comportamento stacanovista, al limite dell'umano. La Yildiz non ha però molto tempo per indagare. Il signor Fikret, un cliente molto importante dell'Art Life, si è presentato in azienda per chiedere una mano. L'uomo ha ingaggiato una cantante molto famosa per far felice sua moglie, il giorno del suo compleanno. Vuole festeggiare la guarigione della sua consorte regalandole il concerto della sua star preferita ma questa fa i capricci e ha fatto delle precise richieste su come deve essere arredato il suo alloggio. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda, nonostante i consigli di Enign e Piril, convinti di non riuscire a portare a termine il lavoro entro 48 ore, deciderà di accettare.

Eda sfida Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 22 giugno 2021

Il racconto del signor Fikret ha commosso Eda e la ragazza ha accettato di aiutarlo. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan, venuto a conoscenza di quello che ha combinato la sua fidanzata, andrà su tutte le furie. L'architetto è convinto che nessuno riuscirà a completare un lavoro così complesso in 48 ore e non vuole che la sua azienda venga disonorata. La Yildiz non avrà però intenzione di tornare sui suoi passi. Ha promesso al cliente di provare almeno ad accontentarlo e a far felice sua moglie e non cambierà idea. Sfida così Serkan che, furioso, minaccerà i suoi collaboratori: non dovranno aiutare la ragazza! La fioraia avrà però un asso nella manica. Sin da quando è entrata a lavorare all'Art Life, ha conquistato la fiducia e l'affetto di tutti e riuscirà, di nascosto, a farsi supportare. Persino Engin le darà una mano anzi il socio del Bolat deciderà di dichiarare guerra lui stesso al suo amico, stanco di vederlo sempre così nervoso e poco fiducioso del lavoro degli altri.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda, Engin, Fifi e Erdem sfidano Serkan

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda riuscirà a convincere i colleghi della Art Life a dichiarare “guerra” a Serkan. La ragazza li convincerà a collaborare con lei ed Engin, pur con una gamba rotta, si schiererà al suo fianco. Il lavoro si rivela sin da subito molto complicato e la fioraia è costretta persino a chiedere aiuto ad Aydan per l'arredamento degli interni. Fifi ed Erdem si occuperanno di comprare gli oggetti di design chiesti da Sevda, la viziata cantante, mentre Engin farà da supervisore direttamente nella casa. La fioraia si troverà anche a gestire i capricci del manager della star, che le affiderà pure il suo cane. Insomma la situazione rischierà di degenerare da un momento all'altro e il Bolat osserverà con sempre più preoccupazione le mosse della sua fidanzata. Ma quando scoprirà che la Yildiz ha deciso di gettare la spugna, molto colpito dalla sua determinazione, deciderà di scendere in campo per darle una mano!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.