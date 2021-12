Love is in the Air Anticipazioni 22 dicembre 2021: Eda ci ripensa, Serkan è inaffidabile!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Dopo il bacio passionale, Eda confida a Serkan di non potersi fidare di lui.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ha deciso di non arrendersi con Eda, nonostante la paesaggista sia stata sfuggente da quando si sono incontrati a sorpresa a Sile. I due ex fidanzati cedono alla passione che li lega, scambiandosi un bacio rovente. Nonostante il gesto sembri confermare l’amore mai sopito della Yildiz, la paesaggista fa un passo indietro e chiede a Serkan del tempo, dal momento che è certa che lui metterà ancora una volta il lavoro davanti alla loro relazione.

Eda bacia Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 22 dicembre 2021

Serkan è rimasto folgorato dall’incontro con Eda, avvenuto nell’hotel di Deniz e totalmente inaspettato. Nonostante tra loro vi siano ancora parecchie cose da chiarire, soprattutto dopo la rottura burrascosa, il Bolat vuole riconquistare la sua ex fidanzata e fa di tutto per dimostrarle il proprio amore. Dopo un’accesa litigata, scaturita da un’incomprensione e da una scenata di gelosia del Bolat, Eda si lascia andare e bacia Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda in bilico

Eda e Serkan si sono scambiati un bacio mozzafiato e ora la Yildiz non può più fingere che l’imprenditore le sia indifferente. Nonostante la passione li conduca l’uno vero l’altro, Eda sente di essere in bilico: Serkan non è a conoscenza del fatto di essere il padre di Kiraz, e nessuno sa come potrebbe reagire alla notizia. Così, a malincuore, la bella paesaggista fa un passo indietro.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda pronta a chiudere con Serkan

Dopo essersi lasciata andare ad un bacio travolgente, Eda chiede a Serkan di smettere di corteggiarla. La Yildiz, infatti, non crede che il suo ex fidanzato sia pronto ad impegnarsi seriamente, dal momento che tutta la loro storia d’amore è sempre stata messa in secondo piano rispetto alla carriera del Bolat. Sta a lui, adesso, dimostrare ad Eda che si sbaglia di grosso questa volta.

