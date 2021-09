Love is in the Air Anticipazioni 21 settembre 2021: Melih pronto a sabotare le nozze di Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melih fa pedinare Eda, pronto a sabotare le nozze con Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Semiha si è fatta da parte ed Eda e Serkan possono finalmente convolare a nozze. La nonna della Yildiz, tuttavia, ha chiesto ai due promessi sposi di rispettare tutte le tradizioni e i due si sono visti costretti ad organizzare in fretta e furia i preparativi per la notte dell’henné. Mentre gli amici del Bolat si mettono a disposizione per aiutare la coppia, Melih fa pedinare Eda e ha intenzione di sabotare il lieto evento, con tutti i mezzi possibili.

Eda e Serkan pronti alle nozze nella Puntata di Love is in the Air del 21 settembre 2021

Dopo raggiri e ricatti, Semiha ha accettato la relazione tra Eda e Serkan, dando la sua benedizione per le nozze a patto che i due rispettino tutte le tradizioni del caso. Così, il Bolat ha chiesto ai suoi amici di aiutarlo a organizzare la notte dell’henné, un momento molto particolare e sentito per la sposa e le persone a lei care. A corto di tempo, Serkan distribuisce i compiti tra i dipendenti della Artlife, chiedendo a Erdem di occuparsi del banchetto. Peccato che il pan di zucchero sia un ingrediente molto difficile da reperire in così poco tempo.

Anticipazioni Love is in the Air: Melih spia Eda!

Mentre tutti sono impegnati ad organizzare i rituali tradizioni che precedono il giorno delle nozze, Melih non si arrende e continua a far spiare la Yildiz. L’uomo, infatti, ha sviluppato una vera e propria ossessione per Eda, che assomiglia in modo incredibile alla moglie prematuramente scomparsa. Melih ha intenzione di sabotare le nozze e fa spiare la giovane paesaggista, in attesa del momento perfetto per fare la sua mossa.

Love is in the Air Anticipazioni: Nozze a rischio?

Eda e Serkan sono al settimo cielo e, dopo tante peripezie, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e prepararsi alle nozze. Seguendo la volontà di Semiha, i due hanno organizzato la notte dell’henné e hanno acquistato i regali da scambiare con le rispettive famiglie. Prima dell’evento, la coppia si separa per rivedersi poi all’altare, ma Eda si accorge che manca un ingrediente fondamentale per la cerimonia: i cristalli di zucchero.

