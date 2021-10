Love is in the Air Anticipazioni 21 ottobre 2021: Eda ha vinto, Serkan la ama ancora!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan confessa ad Engin di essere ancora innamorato di Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo la notte trascorsa insieme, Serkan cede le sue quote della ArtLife a Selin e spezza il cuore di Eda. I due litigano ferocemente e la Yildiz arriva a pensare che nella vita dell’imprenditore non ci sia più spazio per lei. Il Bolat, invece, si rende conto di essere innamorato ancora di Eda e lo confessa ad Engin, in crisi a causa dei repentini sbalzi d’umore di Piril.

Eda contro Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 21 ottobre 2021

Eda sperava di aver riconquistato Serkan dopo la notte trascorsa insieme, ma il Bolat è fin troppo volubile e l’ultimo gesto sembra aver messo un punto alla possibilità di un ritorno di fiamma. Tradita anche dall’amica Ceren, Eda è sempre più propensa a credere che con Serkan non ci sia futuro, ma non per questo la giovane paesaggista si sottrae ad un litigio furioso con il suo ex fidanzato.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan ancora innamorato di Eda!

Eda e Serkan si scontrano, dando vita ad una lite furibonda che verte sulla scelta del Bolat di cedere le quote della ArtLife a Selin. I due ex fidanzati non se le mandano a dire e la Yildiz è visibilmente scossa. Mentre Eda sta per mettere un punto alla storia d’amore con Serkan, lui parla a cuore aperto con Engin e confessa di essere ancora profondamente innamorato della bella paesaggista.

Love is in the Air Anticipazioni: Piril mette in crisi Engin

Felice per l’amico, Engin non può dedicare troppo tempo a Serkan dal momento che Piril lo sta facendo impazzire. In preda a vertiginosi sbalzi ormonali, derivati dalla gravidanza, Piril sta mettendo in seria difficoltà Engin, e testando fin troppo la sua grande pazienza.

