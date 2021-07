Love is in the Air Anticipazioni 21 luglio 2021: Piril bacia Engin!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5 vedremo che dopo la cena passata insieme, Piril bacerà Engin. Selin invece incontra Serkan e Ferit, nel vederli, si sente male.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, vedremo che molti nodi verranno al pettine. Serkan ha chiamato Selin per parlare di quello che è successo tra loro. La PR, dopo avergli ribadito di essere stata disposta a lasciare Ferit per lui, gli rivela di aver intenzione di sposare il suo fidanzato e di vendere le sue quote dell'azienda. Tutta la conversazione viene ascoltata da Ferit che non regge il colpo e si sente male. Intanto Ayfer scopre che è stata Eda a rimandare la sua borsa di studio. Sua nipote le ha mentito. Piril ed Engin passano la serata insieme ma purtroppo la timidezza dell'uomo gli impedisce di prendere l'iniziativa. È infatti Piril a farsi a avanti e a baciarlo.

Anticipazioni Love is in the Air: Ferit si sente male!

Ayfer ha aggredito Serkan e il Bolat, su suggerimento di Eda, capisce che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro almeno con Selin. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto chiamerà la sua ex fidanzata per scusarsi di non essersi presentato al loro incontro. Selin accetterà di raggiungerlo in ufficio ma senza avvertire Ferit che – accortosi delle sue bugie – comincerà a pedinarla. La chiacchierata tra Selin e Serkan sarà durissima. La PR troverà il coraggio di dire al ragazzo tutto quello che pensa di lui ma gli dirà anche di avere intenzione di sposarsi e di cancellare ogni rapporto con la Holding con la vendita delle sue quote. Nessuno dei due si accorgerà di essere spiato. Ferit, nascosto dietro a un muretto, ascolterà le parole della sua futura moglie e capito di non avere più alcuna chance con lei, si sentirà male.

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer scopre l'inganno di Eda

Ferit non reggerà la botta. Dopo aver sentito la confessione di Selin, il ragazzo si sentirà molto male e sarà soccorso da Ceren, appena uscita dall'Art Life. L'amica di Eda lo porterà immediatamente in ospedale e si accerterà delle sue condizioni. Per fortuna si tratterà solo di un attacco di panico e Ceren potrà tirare un respiro di sollievo. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la scoperta appena fatta, metterà Ferit in grande agitazione. Il giovane comincerà ad avere seri dubbi sullo sposare Selin o meno e questa sua indecisione, ve lo spoileriamo, sarà fatale. Intanto anche Ayfer farà una scoperta sconvolgente. La zia riceverà una telefonata da sua madre che le rivelerà che non è stata lei a posticipare la borsa di studio ma bensì a farlo è stata la loro nipotina in persona. La donna capirà di essere stata ingannata e capirà che tra Eda e Serkan c'è ben altro che un contratto di lavoro.

Piril bacia Engin in Love is in the Air Anticipazioni 21 luglio 2021

Un'altra storia d'amore riempirà le trame della soap. Stiamo parlando di Piril ed Engin. Il loro tira e molla sembra finalmente arrivato a un punto di svolta. Tutto merito di Ceren che, oltre a chiedere scusa al suo amico per avergli mentito, ha rivelato a Piril che il suo socio è follemente innamorato di lei. Grazie a questa confessione i due innamorati hanno deciso di cenare romanticamente insieme ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Engin si lascerà ancora una volta condizionare dalla sua estrema timidezza e imbranataggine. Il ragazzo non riuscirà infatti a cogliere il momento e lascerà che sia Piril a prendere l'iniziativa e a baciarlo, rompendo finalmente il muro che c'era tra di loro

