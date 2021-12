Love is in the Air Anticipazioni 21 dicembre 2021: scatta il bacio tra Eda e Serkan…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan si baciano, cedendo alla passione.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, nutrendo forti sospetti sulla sincerità di Eda, Aydan fa di tutto per separarla dal figlio. Anche Ayfer si dà da fare, coinvolgendo l’ignaro Burak, perché non ha intenzione di permettere alla nipote di tornare tra le braccia di Serkan. Nel frattempo, i due ex fidanzati si scambiano un bacio passionale e tutti i sentimenti tornano a galla. Nonostante il Bolat sembri fare sul serio, Eda frena e gli comunica di non voler tornare a fare coppia fissa, dal momento che per l’imprenditore il lavoro è sempre venuto prima di ogni cosa, anche del loro rapporto.

Ayfer e Aydan complottano nella Puntata di Love is in the Air del 21 dicembre 2021

Vedendo Eda e Serkan sempre più vicini, Ayfer e Aydan vogliono separarli a tutti i costi, per non dover rivedere il dolore sul volto dei loro amati. Secondo le due donne, infatti, nonostante il sentimento che lega Eda e Serkan sia molto forte, i due non sono destinati a stare insieme. Aydan, vicino alla verità su Kiraz, coinvolge Deniz, la direttrice dell’hotel di Sile, nel suo piano per separare il figlio dalla paesaggista, mentre Ayfer si rivolge a Burak nella speranza che la nipote lo prenda in considerazione come pretendente.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan si baciano!

Mentre Aydan e Ayfer tramano nell’ombra, Serkan ha capito di avere ancora qualche speranza con Eda. In un momento di intimità, i due si scambiano un bacio passionale. Serkan è al settimo cielo e spera di aver finalmente fatto capire ad Eda quando è innamorato di lei. La paesaggista, tuttavia, spiazza e mette in chiaro la situazione senza troppi giri di parole.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda frena Serkan

Dopo essersi lasciata andare a aver ricambiato il bacio di Serkan, Eda si tira indietro e mette in chiaro le proprie intenzioni. La Yildiz, infatti, non vuole tornare a fare coppia fissa con il Bolat, certa che finiranno per litigare nuovamente a causa del lavoro dell’imprenditore, che Serkan mette al primo posto sempre e comunque.

