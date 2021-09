Love is in the Air Anticipazioni 20 settembre 2021: Balca inganna Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Balca inganna Serkan, per poi affrontare una lite furibonda con Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, il ritorno di Semiha e il rapporto che la donna sta stringendo con Eda impensieriscono Ayfer. Nel frattempo, la Yildiz è sempre più gelosa di Balca, che fa di tutto per farsi notare da Serkan e attirarlo nella sua trappola. La nuova dipendente della ArtLife, infatti, vuole sedurre il Bolat e riesce a convincerlo ad andare a cena con lei con la scusa del lavoro. Allo stesso ristorante, tuttavia, i due si imbatteranno in Eda e Melih, la cui presenza susciterà la rabbia di Serkan. Quando Balca provoca una reazione allergica all’imprenditore per trascorrere la notte con lui, Eda interverrà prontamente.

Ayfer teme per Eda nella Puntata di Love is in the Air del 20 settembre 2021

L’improvviso ritorno di Semiha ha costretto Eda a prendere decisioni sofferte, pur di salvare la famiglia Bolat e l’uomo che ama. A causa dell’insistenza della donna, infatti, la Yildiz ha piantato in asso Serkan e continua a tenersi a debita distanza. Ayfer soffre per la nipote e osserva con apprensione il legame che sta nascendo tra Eda e Semiha, ignara che la paesaggista sta complottando alle spalle della donna per allontanarla dai Bolat e dalla ArtLife.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan a cena con Balca

Da quando ha messo piede nell’azienda, Balca ha avuto un solo obiettivo: conquistare l’affascinante Serkan. Ora che Eda è fuori dai giochi e con l’appoggio di Semiha, Balca sfodera le sue armi di seduzione e convince il Bolat ad andare a cena insieme con una scusa lavorativa. Sebbene Serkan non nutra alcun interesse per Balca, si vede costretto ad assecondare la volontà dell’impiegata per distrarsi dal dolore per la perdita di Eda. Peccato che, nello stesso ristorante, ci siano anche la Yildiz in compagnia dell’odioso Melih.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda smaschera Balca

Serkan è geloso della vicinanza tra Eda e Melih e trascorre la serata a osservare la coppia, ignaro che anche la Yildiz muore di gelosia per le avances di Balca. La dipendente della ArtLife fa in modo di causare una reazione allergica a Serkan, per trascorrere del tempo nella casa dell’imprenditore, ma Eda scopre il suo inganno e segue i due a casa del Bolat. Qui, scoppierà una lite furibonda tra Eda e Balca…

