Love is in the Air Anticipazioni 20 ottobre 2021: Ceren tradisce Eda!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda scopre che Ceren è al corrente dei piani di Selin.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver trascorso la notte insieme ad Eda, ignaro del fatto che la sua promessa sposa abbia baciato un altro, Serkan decide di cedere a Selin le quote della ArtLife. Lei, seppur titubante, accetta lasciando la Yildiz senza parole. Il peggio, tuttavia, deve ancora venire dal momento che Eda scoprirà che Ceren era al corrente di tutto e non le ha voluto rivelare nulla, poiché gelosa di Deniz.

Serkan stupisce nella Puntata di Love is in the Air del 20 ottobre 2021

Serkan ed Eda hanno trascorso la notte insieme, ignari del bacio scattato tra Selin e Deniz, i quali hanno regalato all’ex coppia un risveglio poco piacevole. Alla ArtLife, il Bolat fa un annuncio totalmente inaspettato, chiedendo a Selin di accettare le sue quote dell’azienda. Lei, interdetta, sembra fin troppo titubante…

Anticipazioni Love is in the Air: Selin nuova padrona della ArtLife

La mossa del Bolat è azzardata e totalmente senza senso per Eda, che ormai era convinta di aver riconquistato Serkan e si trova con un pugno di mosche in mano. La Yildiz è delusa e Selin, vedendo aprirsi davanti ai suoi occhi una nuova opportunità, accetta al volo di diventare nuova socia della ArtLife.

Love is in the Air Anticipazioni: Ceren tradisce Eda

Da quando Deniz è tornato in città, Ceren è sempre più lontana dalle tutti i suoi affetti e ha iniziato a nutrire risentimento per Eda, che è tuttavia inconsapevole dei sentimenti dell’amica. Dopo aver appreso la decisione di Serkan, Eda parla dell’accaduto e scopre che Ceren era al corrente di tutto ma non ha pensato di avvertirla, tradendo così nuovamente la sua fiducia.

Scorpiamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 18 al 23 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.