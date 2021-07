Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda e Serkan hanno deciso di mantenere il segreto sulla loro relazione. In ufficio tutti ormai sono a conoscenza del contratto tra i due e non mancano pettegolezzi di ogni genere. Ayfer, furiosa, si presenta all'Art Life e aggredisce il Bolat. La zia lo mette in guardia, non deve permettersi di fare del male a sua nipote. Intanto anche Ferit scopre dell'accordo tra l'architetto e la fioraia e, con il cuore a pezzi, comincia a pedinare Selin, scoprendo quello che non avrebbe mai voluto sapere.

Ayfer aggredisce Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 20 luglio 2021

Trionfa l'amore tra Eda e Serkan ma i due hanno deciso di mantenere segreta la loro relazione. La fioraia vuole affrontare con calma l'argomento con sua zia Ayfer, piuttosto contrariata per il suo ritorno a casa. I due innamorati fanno di tutto per non farsi vedere in atteggiamenti intimi e per eludere la sorveglianza costante di Aydan a casa Bolat ma non possono fare nulla per fermare le voci in ufficio. Purtroppo Erdem, a conoscenza del contratto tra l'architetto e la sua finta fidanzata, ha sparso la voce tra i suoi colleghi. Eda e Serkan devono quindi affrontare gli sguardi indagatori dei dipendenti dell'Art Life ma soprattutto devono placare la furia di Ayfer. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la donna, convinta che la nipote le nasconde qualcosa, deciderà di presentarsi in ufficio, per parlare faccia a faccia con Serkan Bolat. Mentre Eda perderà i sensi, per via dello stress, il manager dovrà rassicurare la zia di non voler fare del male alla Yildiz e prometterle che le permetterà di partire per l'Italia. Intanto Ceren informa Piril che Engin è innamorato di lei.

Anticipazioni Love is in the Air: Ferit scopre l'inganno di Eda e Serkan

Serkan sarà costretto a rassicurare Ayfer e prometterle che non impedirà a Eda di realizzare i suoi sogni. La zia tornerà a casa un po' più serena ma decisamente ancora molto turbata e sicura che sua nipote non le stia dicendo tutto. Intanto Ferit, a colloquio con Alptekin, verrà a conoscenza del contratto tra Eda e Serkan. Il ragazzo ne rimarrà sconvolto e capirà finalmente il gioco perverso di cui è stato, sino a ora, protagonista inconsapevole. Selin invece, dopo essere stata abbandonata da sola in un bar, affronterà il suo socio faccia a faccia. La ragazza è molto delusa dal suo comportamento e intende dare le dimissioni da PR dell'Art Life. L'architetto non intenderà accettarle e cercherà di convincerla a cambiare idea ma per farlo dovrà parlarle a cuore aperto, per la prima volta.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan rivela a Selin di amare Eda

Selin ha intenzione di dimettersi da PR dell'Art Life ma Serkan non ha intenzione di perderla, almeno professionalmente. Eda lo spinge a parlare apertamente con la ragazza e spiegarle cosa sia successo quella sera in cui non si è presentato al loro appuntamento. Il Bolat sarà d'accordo e inviterà la sua ex fidanzata in azienda, per un confronto chiarificatore. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la ragazza accetterà ma per evitare problemi con Ferit, deciderà di non dirgli nulla. Peccato però che il giovane, ormai a conoscenza dei giochetti dell'architetto, stia tenendo d'occhio la sua compagna e che la stia pedinando. Ed è proprio per questo che finirà per origliare la loro conversazione e scoprirà che la sua futura sposa ama ancora il suo ex compagno. Un duro colpo per il povero Ferit ma anche per Selin, che capirà di non avere più speranze con Serkan, innamorato perso di Eda Yildiz.

