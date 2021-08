Love is in the Air Anticipazioni 20 agosto 2021: Eda scopre la verità su Serkan e lascia la città!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 agosto 2021. Eda scopre la verità su Serkan, Alptekin e la morte dei suoi genitori, e decide di abbandonare la città.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan è deciso a raccontare tutta la verità a Eda ma, per trovare il coraggio, ha alzato fin troppo il gomito e non riesce a rivelare nulla alla sua ex fidanzata. Il giorno seguente, il Bolat prova ad avere un confronto con Eda che, furiosa per il fatto che la sera prima Serkan si trovasse con Selin, non renderà semplice la confessione dell’imprenditore. Dopo aver scoperto che la morte dei suoi genitori è collegata ad Alptekin e che Serkan le ha tenuto nascosto tutto, allontanandola dalla sua vita, Eda è furiosa e lascia la città insieme alle amiche. Mentre Aydan cerca di rassicurare Ayfer senza rivelarle il segreto che ha sconvolto così nel profondo Eda, Efe chiama la nonna della Yildiz per scusarsi con lei.

Serkan si urbiaca con Selin nella Puntata di Love is in the Air del 20 agosto 2021

Serkan vorrebbe parlare con Eda del passato di Alptekin e di come sia collegato alla morte dei suoi genitori, ma non trova il coraggio e decide di darsi una spinta con l’alcol. Il Bolat, dunque, chiama la Yildiz ma il liquore ha fatto fin troppo effetto e non riesce a rivelarle nulla, poiché ubriaco, eccezione fatta per la notizia che in quel momento di trova a casa con Selin. Il giorno seguente, Eda è furiosa con Serkan, perché crede che tra il suo ex e Selin ci sia un ritorno di fiamma, ma questa volta l’imprenditore non si perde d’animo e costringe la giovane ad ascoltare la sua confessione.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan confessa tutto ad Eda

Eda ascolta la lunga confessione di Serkan, che le spiega come la morte dei suoi genitori sia stata causata dal crollo del muro di una costruzione di Alptekin, e di come quell’errore avrebbe potuto essere arginato se solo il padre avesse prestato più attenzione al progetto. Inutile dire che la Yildiz è scioccata dalla rivelazione del suo ex fidanzato, e affronta di petto il Bolat e Alptekin, prima di prende una decisione inaspettata: fuggire dalla città per rifugiarsi nel cottage estivo con le amiche Figen, Ceren e Melek.

Love is in the Air, Anticipazioni: Eda fugge, Ayfer preoccupata

Eda ha lasciato in fretta e furia la città, destando sospetti in Ayfer. La zia della Yildiz cerca indizi a casa di Aydan, che invece fa di tutto per depistare la donna e non rivelarle la verità sulla confessione di Serkan. Nonostante qualche dubbio, Ayfer si arrende per il momento. Efe, nel frattempo, chiama la nonna di Eda per scusarsi della piega inaspettata che ha preso la situazione e la vita della nipote.

