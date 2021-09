Love is in the Air Anticipazioni 2 settembre 2021: Engin chiede a Piril di sposarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, Engin ha organizzato una plateale proposta di matrimonio per Piril. La ragazza lo sposerà?

Vediamo le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata del 2 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ha espresso uno dei suoi tre desideri: Eda dovrà fargli una sorpresa, raggiungendolo durante la notte. L'architetto attende trepidante l'arrivo della sua ex fidanzata ma a casa sua arrivano Engin, Ferit ed Erdem, ognuno desideroso di parlare con lui. Engin comunica all'amico di voler chiedere a Piril di sposarlo e cerca il modo giusto per farlo. Il ragazzo decide di proporsi durante i festeggiamenti di Aydan, appena diventata presidente della fondazione. Sarà una dichiarazione plateale con tanto di arrivo a cavallo. Intanto tra Ceren e Ferit c'è aria di distensione mentre Selin annuncia che lascerà Istanbul per ricominciare una vita in Danimarca.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan aspetta Eda ma...

Eda è in pericolo! La nuova PR, Balca, è una donna molto affascinante e ha preso di mira Serkan. Il Bolat sembra proprio non accorgersi di essere corteggiato ma la Yildiz – molto più attenta a questi dettagli e gelosissima – osserva ogni gesto della sua nuova rivale. L'architetto non si cura minimamente di quello che la sua nuova dipendente sta facendo; le è solo grato per l'aiuto che sta dando a sua madre per la corsa alla presidenza della sua fondazione. Balca le ha infatti suggerito di fare un dibattito tipo elezioni presidenziali americane, per dimostrare di essere molto più in gamba di Nesri. Serkan è contento che Aydan possa contare sull'aiuto della PR. Così almeno può dedicarsi a Eda e ai tre desideri che deve esprimere. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il ragazzo, espresso il primo, aspetterà la fioraia trepidante. Eda deve infatti raggiungerlo durante la notte, passando con lui tutta la serata guardando un film. Ma la sua attesa sarà invano. Al posto della ragazza, a casa sua si presenteranno Engin, Ferit ed Erdem, tutti desiderosi di parlare con lui. Engin avrà bisogno di un grosso aiuto da parte del suo amico: trovare il giusto modo di chiedere a Piril di sposarlo.

Engin chiede a Piril di sposarlo in Love is in the Air Anticipazioni 2 settembre 2021

Engin è deciso a fare il grande passo con Piril. Ormai certo che lei sia la donna della sua vita – non che mai avesse avuto dubbi – il ragazzo deciderà di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Il problema sarà: come farlo in grande stile? Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che escogiterà un modo davvero surreale per convincere la sua amata a dirgli di sì. Durante la festa per la vittoria di Aydan, eletta presidente della fondazione, Engin si presenterà a cavallo davanti a tutti e chiederà, urlando, a Piril di diventare sua moglie. Dopo essere capitombolato giù dalla sella e aver preoccupato tutti i presenti, la ragazza accetterà di sposarlo, rendendo la loro relazione non solo ufficiale ma indissolubile.

Love is in the Air Anticipazioni: Selin se ne va!

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, durante la festa di Aydan, Selin rivelerà a tutti una novità scoppiettante. Dopo aver dato le dimissioni e venduto le sue azioni a Serkan, la ragazza deciderà di lasciare Istanbul per ricostruirsi una nuova vita all'estero. La meta sarà la Danimarca, un posto dove sia lei che il Bolat hanno più volte pensato di trasferirsi. Il suo addio farà contenti tutti, Aydan compresa, ma Eda non potrà tirare ancora un sospiro di sollievo. All'Art Life e nella sua vita – come in quella dell'architetto – è arrivata Balca, che intende conquistare il cuore del manager, convinta che tra lui e la Yildiz sia tutto finito. Insomma ci saranno ancora nuvole all'orizzonte. Intanto Ferit ha ormai capito di essersi innamorato di Ceren e tenterà di convincere la ragazza a lasciarsi andare con lui e a dargli una possibilità.

