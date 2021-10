Love is in the Air Anticipazioni 2 ottobre 2021: c’è ancora una speranza per Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Il dottore di Serkan convince Eda a non mollare, dal momento che il Bolat potrebbe riacquistare tutti i suoi ricordi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda è distrutta e non riesce a capire come sia possibile che Serkan si sia totalmente dimenticato di lei e della loro storia d’amore. Nonostante il senso di frustrazione, la Yildiz si fa coraggio dopo aver ascoltato la diagnosi del Dottor Niyazy. Secondo il neurologo, infatti, il Bolat potrebbe riacquistare la memoria ma ha bisogno di una spinta emotiva. Eda, dunque, progetta di baciarlo per far riaffiorare i ricordi. Mentre Ceren e Ferit discutono a causa di Selin, Leyla e Melek indagano sulla vita amorosa di Erdem.

Una nuova speranza per Eda nella Puntata di Love is in the Air del 2 ottobre 2021

Serkan è vivo ma non ricordo nulla dell’anno appena trascorso, compresa la storia d’amore con Eda. La giovane paesaggista è infelice e angosciata, ancora follemente innamorata del Bolat ma timorosa di venire respinta per l’ennesima volta dopo il ritorno dell’imprenditore. Fortunatamente, la diagnosi del neurologo Niyazy accende una nuova speranza nella Yildiz. Nonostante il trauma dovuto all’incidente, la memoria di Serkan potrebbe tornare se sollecitata. Eda, dunque, studia un piano che spera possa andare in porto e che prevede un appassionato bacio!

Anticipazioni Love is in the Air: guerra tra Ceren e Ferit

Dopo l’addio di Selin, Ceren e Ferit si sono legati sempre più profondamente ma non riescono proprio a mantenere la pace. I caratteri così diversi, infatti, portano i due a scontrarsi anche per inezie e tra Ceren e Ferit è una guerra continua. Il ritorno di Selin in città, per giunta al fianco di Serkan, non aiuta la coppia a decollare.

Love is in the Air Anticipazioni: Erdem sta mentendo?

Aydan festeggia Serkan con un party e vuole che siano presenti tutti gli impiegati e amici della ArtLife. La donna chiede aiuto a Deniz e Ayfer, mentre Erdem viene messo alle strette da Leyla e Melek che indagano sulla sua vita amorosa. Stando di essere messo in discussione, Erdem assicura alle due donne che poterà una fidanzata alla festa in onore del Bolat.

Scopriamo le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 27 settembre al 2 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.