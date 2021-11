Love is in the Air Anticipazioni 2 novembre 2021: Eda allarmata, Deniz la sta ingannando?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Con l’arrivo dell’abito da sposa, Eda teme che Deniz la stia ingannando.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Selin è furiosa con Serkan che continua a preferirle la compagnia di Eda. Mentre l’imprenditore tiene a bada la sua fidanzata, Eda riceve l’abito nuziale confezionato dalla stilista Sevim. La Yildiz è sempre più preoccupata e diffidente nei confronti di Deniz, temendo che l’uomo la stia ingannando con la scusa delle finte nozze. Nel frattempo, Aydan licenzia Seyfi.

Selin in collera nella Puntata di Love is in the Air del 2 novembre 2021

Durante la sfilata organizzata dal signor Ates, Serkan ha deciso di sfilare in coppia con Eda, provocando così la dura reazione di Selin. La donna è in collera e riversa tutta la sua rabbia sull’imprenditore, che invece è ben più interessato ai preparativi delle nozze tra Eda e Deniz. Come se non bastasse, Selin ha notato la reazione del Bolat mentre la Yildiz era dispersa in mare, e teme che ormai Serkan non l’amerà mai più.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda preoccupata per Deniz

Selin non è l’unica a preoccuparsi per il futuro. Alla ArtLife, arriva la stilista Sevim con il magnifico abito nuziale di Eda e la giovane paesaggista si allarma. Deniz dovrebbe solamente fingere di volerla sposare, quindi perché affrettare così tanto i preparativi delle nozze? Mentre la Yildiz vuole vederci chiaro, Serkan è sempre più depresso.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan la fa grossa!

Dopo aver scoperto la verità sul ricatto e su Alexander, Aydan può tirare un respiro di sollievo. Proprio quando sta per tornare alla sua routine, la madre del Bolat scopre che Seyfi l’ha denunciata in gran segreto e lo licenzia in tronco.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.