Love is in the Air Anticipazioni 2 luglio 2021: Eda scopre il piano di Kaan. Melo si vendica di lui!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda scopre che è stato Kaan a rubare i bozzetti dei lampadari.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda e Ferit hanno assistito a una terribile conversazione. Selin e Serkan hanno dichiarato i loro sentimenti. Ferit, ferito dal comportamento della bella PR, rivela alla Yildiz che è lui il vero responsabile dello scandalo che ha colpito lei e l'architetto, riguardo al loro contratto. Le confessa di aver consegnato la foto a Kaan e che è stato lui a mandarla alla stampa. Eda capisce il piano del Karadag ma quel che è peggio è che scoprirà che Melo, di nascosto a lei, ha cominciato una "relazione" con l'uomo d'affari e che lui si è approfittato della sua amica per distruggere Serkan Bolat. Eda, Fifi e Melek sono pronte a vendicarsi del criminale.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Ferit scoprono i veri sentimenti di Selin

Eda ha finito di disegnare i suoi bozzetti e decide di portarli a Serkan quella stessa sera. Nonostante Ceren le abbia fatto promettere di non fare mosse avventate, la fioraia raggiunge Villa Bolat per parlare con l’architetto. Peccato che anche Selin abbia raggiunto l’avvocato e voglia chiarire con lui certe situazioni. Eda troverà la PR e l’architetto nella stalla, intenti a parlare. I due dichiareranno di essere fatti l’uno per l’altra e Selin chiederà a Serkan se vuole che lei lasci Ferit. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la conversazione tra i due verrà ascoltata anche da Ferit e che lui e la Yildiz se ne andranno via insieme, abbastanza sconvolti.

Love is in the Air Anticipazioni: Ferit rivela a Eda di essere lui il colpevole

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che dopo aver sentito la conversazione tra Selin e Serkan, Eda e Ferit si avvieranno verso l’uscita. Ma prima che possano salutarsi, Ferit farà una scottante rivelazione alla Yildiz: è lui il colpevole della soffiata alla stampa. Senza volerle fare del male, ha fornito a Kaan la foto del contratto. Un gesto goliardico che si è trasformato in qualcosa di molto grosso. Selin sta cercando di proteggerlo. Intanto c'è grande delusione per Melo. Nonostane la ragazza abbia passato una bella serata con Kaan, Ayfer è sicura che l'uomo la stia ingannando. Per questo, appena sono sole, le consiglia di chiudere immediatamente ogni frequentazione con quell'uomo, prima che sia troppo tardi. Serkan invece, trovata la cartellina con il lavoro di Eda, si affretterà ad arrivare in ufficio per darci un'occhiata. La Yildiz ha fatto un ottimo lavoro e il Bolat farà di tutto per dirglielo e riportarla all'Art Life.

Eda scopre l’imbroglio di Kaan in Love is in the Air del 2 luglio 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda sarà sconvolta. Non immaginava che Ferit fosse colpevole. La ragazza, la mattina, ne parla con le sue amiche e racconta loro che Kaan ha imbrogliato tutti. È allora che Melo cederà. Capito di essere stata solo una pedina nelle mani del Karadag, confesserà a Eda di aver invitato l’uomo a casa proprio il giorno che lei era tornata per fare una doccia, dopo aver depositato il brevetto. Il piano è ormai svelato e Melo - desiderosa di vendicarsi e di farsi perdonare- insieme a Fifi, si introdurranno nell’ufficio del criminale, lo narcotizzeranno e procureranno a Eda tutte le prove per incastrarlo. La fioraia ha ora in mano tutto quello che le serve per dimostrare a Serkan la sua innocenza, dargli una sonora lezione e dirgli addio per sempre!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.