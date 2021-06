Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda si ritrova a dover fare da hostess a Serkan mentre a fine serata il Bolat la costringerà a un terribile ricatto

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.35 su Canale5, Eda e Serkan hanno promesso di non rivedersi mai più ma il destino ha in serbo per loro altri progetti. Eda, per dare una mano alla sua amica Melo, si è ritrovata a fare da hostess nell'aereo privato del Bolat. Purtroppo per lei, l'aspetta un lungo viaggio, ricco di colpi di scena e con un finale a sorpresa. La ragazza sarà infatti costretta a fingersi la fidanzata di Serkan per far ingelosire la bella Selin.

Anticipazioni Love is in The Air: Eda accetta di aiutare Melo

Eda ha umiliato Serkan davanti a tutti i suoi dipendenti in ufficio e spera di non rivedere mai più il ragazzo. Serkan Bolat è un uomo terribile, ne ha avuto conferma e ovviamente non intende mai più avere a che fare con lui. Purtroppo per lei le cose andranno molto diversamente. Melo ha combinato uno dei suoi guai ed la Yildiz deve correre in suo aiuto. La ragazza ha infatti accettato un lavoro come hostess in un aereo privato e chiede alla fioraia di sostituirla. Eda è costretta a capitolare e la sua amica le assicura che sarà un compito facile, facile. Dovrà solo servire dello champagne e della frutta fresca al suo cliente. Ma questo misterioso uomo d'affari che Eda deve assistere durante il volo si rivela essere proprio Serkan!

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan geloso del fidanzamento di Selin e Ferit

Eda scopre che Serkan è il misterioso cliente che ha contattato Melo. La ragazza è sconvolta, ancora una volta dovrà passare la giornata insieme a lui e la cosa non le fa per nulla piacere. Appena atterrati, la fioraia scopre che il giovane architetto è diretto alla festa di fidanzamento di Selin, la sua ex fidanzata. Serkan la lascia sola per tutta la serata, invitandola a fare un giro in spiaggia in attesa della fine del party e del loro ritorno a casa. Il Bolat non è per nulla felice di essere presente all'evento ma per evitare pettegolezzi in azienda, ha dovuto capitolare. Purtroppo per lui, Ferit e Selin hanno invitato Kaan Karadag, suo vecchio amico d'infanzia e ora suo acerrimo nemico. Il Bolat è furioso e decide di lasciare la festa prima della sua conclusione, per tornare il più in fretta possibile a Istanbul. Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Ferit, prima che il suo invitato possa andarsene, avrà da dirgli qualcosa di molto importante che cambierà per sempre la sua vita.

Serkan presenta Eda come sua fidanzata in Love is in the Air Anticipazioni 2 giugno 2021

Le Anticipazioni di Love in the Air ci rivelano che Ferit, palesemente geloso di Serkan, metterà il Bolat in una situazione molto complicata. Il ragazzo lo umilierà pubblicamente, dicendogli che – ora che Selin è la sua fidanzata – è destinato a rimanere solo per tutta la vita. Nessuna donna riuscirà più ad amarlo. Serkan, accusato il colpo e furioso per essere stato messo in imbarazzo, rivelerà a tutti di aver già trovato una degna sostituta della sua ex e di essere profondamente innamorato di lei. Una bugia che gli ritorcerà contro ma che gli permetterà di lasciare il party vittorioso. Il Bolat raggiungerà Eda in spiaggia, pronto a tornare a casa, ma purtroppo Felit e Selin – ancora sconvolti dalle sue dichiarazioni – lo seguiranno. Trovandolo insieme alla Yildiz, crederanno che sia lei la misteriosa donna che è riuscita a conquistare il cuore dell'algido architetto.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan stringono un patto

Eda si trova costretta a fingere di essere la fidanzata di Serkan per non metterlo in imbarazzo davanti a Selin e Ferit ma nessuno dei due sa che questa bugia finirà per ritorcersi contro entrambi. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che la notizia del finto fidanzamento di Serkan Bolat con una misteriosa e sconosciuta ragazza finirà sui social, costringendo l'architetto a dover progettare un piano per non finire nelle più becere cronache rosa e salvare la faccia. Il ragazzo proporrà alla sua furiosa accompagnatrice di fingersi, per due mesi – il tempo per fermare il matrimonio di Selin – la sua fidanzata e in cambio lui pagherà i suoi studi universitari. La ragazza, indignata, si ribellerà a questo assurdo piano e non accetterà di cedere a compromessi. Non è una bambola e dimostrerà a tutti di non aver bisogno di niente e nessuno per realizzare i suoi sogni, tanto meno di chi glieli ha rovinati. Imporrà quindi al Bolat di chiarire questa situazione durante l'incontro con la stampa, previsto per il giorno successivo ma le cose non andranno come da lei sperato!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.