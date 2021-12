Love is in the Air Anticipazioni 2 dicembre 2021: Eda e Serkan in guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. La situazione è sempre più tesa tra Eda e Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver discusso animatamente sul passato e sugli anni che hanno trascorso separati, Eda e Serkan chiedono consiglio a Piril ed Engin, che invece avrebbero voluto trascorrere una romantica serata da soli. Mentre Aydan non riesce a parlare della relazione con Kemal al figlio, Eda nota sempre più somiglianze tra la figlia Kiraz e Serkan e teme di non poter nascondere ancora a lungo la verità.

Eda e Serkan amici invadenti nella Puntata di Love is in the Air del 2 dicembre 2021

Eda e Serkan hanno discusso animatamente, portando a galla vecchi rancori mai sanati, che rischiano di compromettere anche il loro attuale rapporto lavorativo. Furiosi per la discussione, il Bolat e la Yildiz cercano confronto negli amici Engin e Piril, che invece avevano in mente di trascorrere una serata romantica in solitudine.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril ed Engin si sacrificano

Serkan irrompe a casa di Engin e Piril, chiedendo di poter parlare con l’amico di quanto appena accaduto con Eda. Noncurante del fatto che la coppia stesse trascorrendo una piacevole serata in solitudine, il Bolat si pizza nel salotto dell’amico e sembra intenzionato a rimanervi il più possibile, fino a quando non avrà sfogato il suo nervosismo. Piril, vedendo ormai impossibile cenare da sola con Engin, conforta Eda.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda preoccupata per Kiraz

Confortata da Piril, Eda inizia a riflettere su quanto Kiraz sia simile al padre Serkan. Non solo la piccola ha gusti simili all'imprenditore, infatti, ma anche l’atteggiamento e il modo di porsi, ricordano perfettamente quelli del Bolat. Mentre la Yildiz è spaventata dalla situazione e teme di dover dire la verità a Kiraz e Serkan, Aydan fallisce nel tentativo di rivelare al figlio la verità sul rapporto di Kemal, dopo averlo cacciato di casa in fretta e furia.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.

