Love is in the Air Anticipazioni 19 ottobre 2021: colpo di scena, Selin bacia Deniz!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Mentre Selin bacia Deniz, Eda e Serkan trascorrono insieme la notte in una baita.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 19 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan organizza la festa di compleanno di Selin e la Yildiz, costatando che i suoi sforzi per riconquistare l’imprenditore sono vani, si lascia prendere dalla disperazioni allontanandosi nella neve. Mentre il Bolat corre a cercare Eda, trovandola ferita e trascorrendo la notte con lei in una baita, Selin bacia Deniz. Guai anche per Ayfer e Aydan, che perde la ragione dopo aver scoperto gli intrighi di chef Alexander e lo colpisce in pieno volto con una bottiglia di vetro.

Serkan delude Eda nella Puntata di Love is in the Air del 19 ottobre 2021

Mentre Selin e Deniz provano a imbrogliare Eda, Serkan dà i primi segni di iniziare a recuperare la memoria e la Yildiz non potrebbe essere più felice. La giovane paesaggista spera che il Bolat ricordi la loro storia d’amore, ma le speranze vengono distrutte quando Serkan organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Selin. Il tenero gesto dell’imprenditore delude profondamente Eda, che lascia il party e si incammina nella neve. Allarmato, Serkan corre a cercare, noncurante dei festeggiamenti per la sua promessa sposa.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin bacia Deniz!

Selin vede Serkan correre dietro a Eda e perde la ragione. Rimasta sola poco dopo aver spento le candeline e aver espresso un desiderio, Selin viene aiutata da Deniz che le chiede di calmarsi ed elaborare un piano per dividere i due amanti. Presa da un momento di follia, Selin decide di vendicarsi di Serkan, baciando Deniz! Nel frattempo, Eda si ferisce e viene aiutata dal Bolat, con il quale trascorre la notte insieme in una baita. Il risveglio, tuttavia, non sarà per nulla dolce…

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan colpisce Alexander

Ayfer sospetta che Alexander non le sia fedele, soprattutto dopo aver scoperto che lo chef parla ancora con la rivale Aydan. Le due donne si recano al ristorante dell’affascinante italiano, in cerca di risposte, e lo trovano a cena con un’altra donna. Furiosa per essere stata ingannata in questo modo, Aydan colpisce Alexander con una bottiglia e lo chef sviene, privo di sensi.

Scorpiamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 18 al 23 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.