Love is in the Air Anticipazioni 19 novembre 2021: lieto fine impossibile, Serkan ha un tumore!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan scopre di avere un tumore al cervello.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 19 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ed Eda possono finalmente stare insieme. Il figlio che Selin porta in grembo è di Deniz e il Bolat non deve nulla alla sua ex fidanzata. L’imprenditore convince la Yildiz a stilare una lista di desideri da realizzare insieme, ma la fiaba d’amore non può ancora avere un lieto fine. Le analisi cliniche, infatti, hanno evidenziato una massa nel cervello di Serkan: si tratta di tumore!

Eda e Serkan insieme per sempre nella Puntata di Love is in the Air del 19 novembre 2021

Selin ha mentito. Il padre del bambino che porta in grembo non è Serkan, come ha cercato di far credere a tutti, bensì Deniz. Tra i due complici c’è stata una notte di passione, che è bastata a sancire la fine di tutti gli intrighi contro Eda e Serkan. Adesso, la coppia può finalmente stare insieme per sempre, senza più ostacoli. O almeno, questo è quello che tutti si sarebbero aspettati…

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan sorprende Eda

Al settimo cielo per aver scoperto di non star per diventare padre, Serkan vuole rendere Eda la donna più felice del mondo. I due innamorati vivono un lieto fine, segnato dal gesto romantico del Bolat, che chiede alla giovane paesaggista di stilare una lista di desideri. Serkan, infatti, vuole accontentare Eda e fare lui stesso una lista, per scoprire quanti dei loro sogni coincidano.

Love is in the Air Anticipazioni: momento tragico per Serkan

Tutto sembra andare per il meglio, ma è proprio in questi casi che il destino tira brutti scherzi. Dopo aver avuto un malore in aeroporto, Serkan si è sottoposto a test clinici ed è arrivato il momento di scoprire i risultati. Purtroppo, le analisi evidenziano la presenza di un tumore nel cervello del Bolat!

