Love is in the Air Anticipazioni 19 agosto 2021: Eda mette Serkan in trappola, ma lui…

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 19 agosto 2021. Serkan tenta di parlare con Eda, che si sottrae in tutti i modi al confronto grazie alle trappole architettate dalle sue migliori amiche.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 19 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan vuole parlare da solo con Eda per avere un confronto con la donne che ama ancora, ma la Yildiz non sembra propensa ad un incontro a quattr’occhi con il Bolat. L’imprenditore cerca la sua ex fidanzata ovunque, ma si trova a fare i conti con le trappole ideate dalle amiche di Eda. Lei, nel frattempo, accetta di seguire Aydan ad un incontro della fondazione benefica che sostiene da anni, permettendole anche di guidare ed esaudendo così un suo grande desiderio. Eda fronteggia con il solito indomito coraggio le donne snob dell’alta società, ma è del tutto impreparata all’ingresso del Bolat al ricevimento. Lui, nel frattempo, ha teso un tiro mancino ad Efe, nella speranza che il rivale perda totalmente la credibilità e si ritiri dalla ArtLife.

Le amiche di Eda puniscono Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 19 agosto 2021

Eda non vuole parlare con Serkan, dopo aver compreso che qualche oscuro segreto l’ha portato ad allontanarsi improvvisamente da lei e dalla loro storia d’amore. La Yildiz, come sempre, trova sostegno nelle sue migliori amiche che fanno di tutto per depistare il Bolat. L’idea migliore viene a Figen che arruola il vicino di casa a confessare i suoi sentimenti per la Yildiz, mandando su tutte le furie il Bolat, che non gestisce molto bene la gelosia nei confronti della sua ex fidanzata.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda aiuta Aydan!

Mentre le sue amiche fanno di tutto per allontanare Serkan, Eda si presenta a casa di Aydan e accetta l’invito della donna di presenziare ad un evento di gala, organizzato dall’associazione benefica che cura da diversi anni. Eda spinge Aydan a prendere una decisione forte, ovvero quella di guidare la sua automobile dopo tantissimi anni, offrendosi di farle da co-pilota. Aydan è felice di aver rischiato, mentre la Yildiz si renderà conto che l’ultimo dei suoi problemi, quella sarà, sarà incontrare le snob e frivole donne dell’alta società, che la giudicheranno senza ritegno…

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan si vendica di Efe

Mentre si smarca delle considerazioni maligne delle altre invitate, Eda si imbatte in Serkan. La giovane ha evitato in ogni modo il confronto, ma ora è tempo di parlare. Nel frattempo, il Bolat ha chiesto che il discorso che Efe ha fatto alla stampa dopo il crollo del tetto dei coniugi Kafescioglu sia tradotto in tutte le lingue, e inviato alla stampa europea. Serkan, infatti, ha intenzione di screditare il suo rivale e spingerlo a lasciare la ArtLife per sempre. Peccato che Efe sia a conoscenza di un segreto scottante sui Bolat, che potrebbe cambiare tutto…

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.