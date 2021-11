Love is in the Air Anticipazioni 18 novembre 2021: Selin smascherata, il padre di suo figlio è…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Selin ha mentito, Serkan torna da Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ha avuto un malore in aeroporto, dove si era recato nel tentativo di fermare Eda, in partenza per New York. Trasportato in ospedale d’urgenza, il Bolat viene assistito dalla Yildiz, e i due attendono con ansia i risultati dei test effettuati dal dottor Vahit. Nello stesso reparto c’è anche Selin e la Yildiz la segue, origliando una telefonata con Deniz, che conferma che non è Serkan il padre del bambino che porta in grembo.

Serkan in ospedale nella Puntata di Love is in the Air del 18 novembre 2021

Eda ha cercato di fuggire a New York, ma si è arresa prima della partenza del volo, consapevole di non poter vivere lontano da Serkan. In aeroporto, il Bolat ha avuto un malore ed è stato trasportato con urgenza in ospedale, dove viene sottoposto ad una serie di controlli specifici.

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succede a Serkan?

Serkan è terrorizzato e non capisce come possa essere svenuto davanti a tutti. Eda spera si tratti solo del risultato dello stress a cui il suo amato è stato sottoposto negli ultimi giorni, dopo aver scoperto che Selin aspetta un figlio da lui. Mentre i due attendono che il dottor Vahit dia i risultati dei test a cui Serkan è stato sottoposto, in ospedale arriva anche Selin.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda smaschera Selin!

Selin è in ospedale ma non sa che anche Eda e Serkan si trovano lì, dopo il malore dell’imprenditore. Inconsapevole di essere spiata dalla Yildiz, Selin chiama Deniz e i due iniziano a discutere, fino a quando la donna confessa chiaramente che il figlio è del complice e non del Bolat, come si è divertita a far credere a tutti. Eda corre a riferire la notizia a Serkan e i due sono finalmente liberi da ogni inganno.

