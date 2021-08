Love is in the Air Anticipazioni 18 agosto 2021: Efe rivela un terribile segreto sui Bolat!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 agosto 2021. Serkan è preoccupato per una fuga di notizie sulla morte dei genitori di Eda, che sta cercando di tenere nascosta alla Yildiz per proteggere il padre Alptekin.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan è deciso a ricucire il rapporto con Eda, ma una fuga di notizie sulla reale causa della morte dei genitori della Yildiz mette in allarme il Bolat. Dopo essersi confrontati con Alptekin e Ferit, Serkan rivela ad Eda di essere costretto a pagare per un errore che il padre ha commesso nel passato, ma che si ripercuote nel suo presente. Nel frattempo, dopo aver discusso con i coniugi Kafescioglu a proposito del crollo del tetto, Serkan convince Efe a parlare con la stampa e a scusarsi per la sua disattenzione, che sarebbe potuta costare la vita ai loro clienti. Mentre Ayfer riscuote successo sui social grazie alle sue ricette, Efe accetta di presenziare alla conferenza stampa, non prima di aver rivelato ad un misterioso interlocutore il coinvolgimento di Alptekin nell’improvvisa morte del figlio.

Serkan nei guai nella Puntata di Love is in the Air del 18 agosto 2021

Serkan tenta in tutti i modi di riallacciare i rapporti con Eda, omaggiata da un ammiratore segreto, nella speranza di poter tornare con lei senza doverle necessariamente rivelare la verità sulla morte dei suoi genitori. Un’improvvisa fuga di notizie sul crollo che provocò la prematura dipartita dei coniugi Yildiz, tuttavia, mette in allarme Serkan, Alptekin e Ferit che cercano di arginare il pettegolezzo, evitando che Eda lo ascolti inavvertitamente. Parlando con Eda, Serkan si trova a confessarle di essere stato costretto a prendere alcune decisioni scomode nel presente, a causa di un errore che il padre ha commesso nel passato e che non può essere perdonato. La confessione, neppure a dirlo, stordisce ulteriormente la ragazza sempre più confusa dalle azioni del Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan affronta i coniugi Kafescioglu

Il crollo del tetto della casa dei coniugi Kafescioglu ha creato non pochi danni d’immagine alla ArtLife e a Serkan, che è stato incastrato da Efe nonostante completamente innocente. Ora che tutti sanno che a commettere l’errore è stato Efe, il Bolat chiede ad Engine di parlare con il collega, per convincerlo a rilasciare alcune dichiarazioni pubbliche alla stampa e scusarsi per quanto accaduto. Nel frattempo, i clienti hanno accettato di parlare con gli esponenti dell’agenzia, convincendosi che l’incidente non è in alcun modo collegato con il passato di Alptekin.

Love is in the Air Anticipazioni: Efe gioca sporco!

Engin parla con Efe, come richiesto da Serkan, e alla fine riesce a convincerlo a rilasciare una dichiarazione pubblica alla stampa, smentendo il coinvolgimento dell’agenzia e attribuendo l’errore, che ha provocato il crollo del tetto, ad un errore umano e causale. Prima della conferenza stampa, mentre Ayfer festeggia il successo che sta ottenendo sui social grazie alle sue ricette, Efe chiama un misterioso interlocutore, al quale rivela un segreto scottante: il figlio è morto per colpa di Alptekin!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.