Love is in the Air Anticipazioni 17 settembre 2021: Semiha senza scrupoli, Eda è in pericolo!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda indaga sul conto della nonna Semiha, che fa credere alla nipote di essere stata tradita da Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Eda ha accettato la condizione imposta dalla nonna, mettendo fine alla relazione con Serkan. La Yildiz sospetta che Semiha non si limiterà a questo, e indaga sul conto della dispotica nonna, scoprendo che è in contatto con tipi poco raccomandabili per creare false accuse contro il Bolat. Dopo essersi intrufolata in casa di Semiha con Melek per rubare documenti top secret e salvare la reputazione dell’uomo che ama, Eda dovrà affrontare l’ipotesi che Serkan sia già nelle braccia di un’altra donna.

Eda spia Semiha nella Puntata di Love is in the Air del 17 settembre 2021

Eda ha lasciato per sempre Serkan, così come richiesto dalla nonna Semiha. Quest’ultima, dopo aver causato l’arresto di Alptekin, è decisa a infangare anche il buon nome di Serkan e si rivolge ad alcuni complici per creare finte documentazioni contro l’imprenditore. Eda, certa che la sete di vendetta della nonna non sia stata appagata, decide di mostrarsi accondiscendente per spiare i suoi movimenti, arrivando anche a chiedere di poter stipulare un contratto con il signor Melih, e liberare Serkan dal cliente.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Melek rischiano grosso!

Eda ha spiato con dovizia ogni movimento di Semiha, scoprendo che la nonna ha in serbo un progetto molto oscuro per Serkan. La Yildiz è decisa a tentare il tutto per tutto, pur di salvare la reputazione dell’uomo che ama, e chiede a Melek di aiutarla ad introdursi nella casa di Semiha. Eda, infatti, ha scoperto che sua nonna ha dato l’ordine di creare false prove per false accuse da rivolgere all’imprenditore. Peccato che le due amiche vengano scoperte sul fatto da Tahir.

Love is in the Air: Serkan tra le braccia di Balca?

Semiha è una donna astuta e il suo piano per la distruzione dei Bolat non sarà di certo fermato da Eda. La donna, dopo aver scoperto che sua nipote si è introdotta in casa per sottrarle materiale compromettente, finge di non aver dato importanza al gesto e la invita a cena. Qui, tuttavia, Semiha farà di tutto per far credere alla Yildiz che Serkan l’ha già dimenticata, preso dalla nuova arrivata Balca.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30.