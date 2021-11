Love is in the Air Anticipazioni 17 novembre 2021: Eda scappa a New York!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda fugge, Serkan sviene e preoccupa tutti.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda ha deciso di lasciare Serkan per permettere al Bolat di crescere il figlio che Selin porta in grembo. L’imprenditore chiede alla Yildiz di chiarire la situazione e i due trascorrono insieme una romantica notte. Dopo un risveglio brusco, Serkan scopre che Eda sta per scappare a New York e si precipita in aeroporto per fermala. Qui, il Bolat avrà un malore che preoccuperà tutti.

Eda e Serkan si dicono addio nella Puntata di Love is in the Air del 17 novembre 2021

Eda ha lasciato Serkan, spiegando che dopo aver scoperto che Selin è in attesa di suo figlio, non può continuare la relazione e dividere quella che potrebbe essere una famiglia felice. Serkan è irrequieto, sa che dovrà assumersi i suoi doveri di padre ma non vuole rinunciare a Eda. Che sia un addio definitivo questa volta? Nel frattempo, avendo saputo che Selin ha intenzione di abortire, Aydan si reca dalla giovane per darle il suo supporto e convincerla a tenere il figlio che porta in grembo.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda fugge a New York

Eda viene persuasa da Serkan a recarsi a casa sua per parlare di ciò che accadrà in futuro. La Yildiz si lascia convincere e passa la notte con il Bolat, meditando di dirgli addio per sempre la notte seguente. La giovane paesaggista, infatti, ha acquistato un biglietto per New York dove potrà rifarsi una vita, lontano dal Bolat. Al risveglio, Serkan trova la lettera di Eda e si precipita in aeroporto per fermarla.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sta male

Giunto in fretta e furia in aeroporto, Serkan scopre che il volo per New York è partito e ha un malore, svenendo davanti a tutti. Eda, che non ha avuto il coraggio di lasciare tutto e dimenticarsi del Bolat, è ancora lì e assiste al malore di Serkan, correndo in suo soccorso prima che l’imprenditore venga trasportato d’urgenza in ospedale.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.