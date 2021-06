Love is in the Air Anticipazioni 17 giugno 2021: Kaan ha un piano per distruggere Serkan... definitivamente!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Kaan ha un piano per distruggere Serkan e stavolta sarà per sempre!

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Selin sospetta di Eda e Serkan. La ragazza ha trovato il contratto firmato dai due ragazzi e la cosa l'ha messa in allarme. Perché avrebbero dovuto firmare un accordo pre-fidanzamento? Le sue preoccupazioni cominciano a innervosire Ferit, che si lamenta con lei del suo coinvolgimento – fin troppo eccessivo – nella storia d'amore del Bolat. La discussione continua ad Antalya, dove tutto il gruppo dell'Art Life si è trasferito per portare a termine un accordo con un prestigioso cliente. Intanto Kaan continua a tessere le sue trame contro l'architetto e per farlo non si servirà soltanto di Melo ma anche di un'informazione molto importante arrivata all'improvviso.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan rischiano di essere scoperti

La cena per festeggiare il trasferimento di Eda a casa di Serkan si sta concludendo in maniera piuttosto movimentata. Selin ha trovato l'accordo di fidanzamento dei padroni di casa ma la fioraia è riuscita a strapparle i fogli dalle mani, lasciandole solo uno scampolo molto ambiguo. Ferit si è subito mosso per fotografare il pezzetto di carta, incuriosito da una tale singolarità. Il Bolat è furioso. Una disattenzione poteva costargli molto caro e approfitta della situazione per parlare chiaramente con Selin, invitarla a darsi un contegno e ad allontanare Ferit dall'azienda. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la discussione dei due ragazzi non può proseguire molto a lungo. L'indomani c'è un'importante partenza da rispettare: un incontro di lavoro li attende ad Antalya.

Anticipazioni Love is in the Air: Scintille tra Selin e Ferit

La cena a casa di Serkan ha lasciato l'amaro in bocca a Ferit. Il ragazzo comincia a essere molto infastidito dall'atteggiamento della sua fidanzata. Selin non riesce a non pensare a Serkan e a Eda continuamente. Sembra essere gelosa e questo gli fa pensare che possa essere ancora innamorata del suo ex. I due hanno una dura discussione che, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, continuerà anche ad Antalya. Il gruppo, formato da Eda, Serkan, Selin, Ferit, Engin e Piril, è arrivato nella località balneare per incontrare il signor Birol, un cliente molto importante con cui il Bolat ha preso accordi a Londra. Purtroppo però Birol non ha intenzione ancora di incontrare i ragazzi. Ha appena discusso con sua moglie, sua socia, e hanno deciso di divorziare. Un duro colpo per tutti che, felici di essere arrivati quasi alla fine delle loro fatiche durate un anno, avevano persino deciso di ritagliarsi dei momenti di relax tra bagni al mare e partite a beach volley. Engin e Piril, rassegnati a non risolvere le cose in breve tempo, si lasceranno andare al divertimento. Soprattutto Piril, stanca di essere sempre considerata la signorina Rottermeier della situazione. Dopo aver bevuto qualche cocktail di troppo, la ragazza sembrerà essersi sciolta e tra lei e il suo collega si noterà un forte feeling.

Kaan ha un piano per distruggere Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 17 giugno 2021

Serkan non ha intenzione di demordere e trova tutti gli escamotage per parlare con Birol e sua moglie e far firmare loro il contratto. Non sarà semplice convincerli ad accettare di presenziare entrambi ma il Bolat non è uno che molla. Eda gli darà una mano, glielo ha promesso ma le cose potrebbero velocemente precipitare. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Ferit, molto infastidito dall'atteggiamento di Selin, si confiderà con Kaan. Il Karadag si farà raccontare alcuni dettagli del loro viaggio di lavoro e lo sprovveduto nuovo assunto dell'Art Life finirà per mandargli via messaggio, la foto dello scampolo di contratto trovato a casa di Serkan. Kaan avrà tra le mani un grande tesoro e si affretterà a chiamare una sua amica paparazzo, per rivelarle di avere delle succulente informazioni sul famoso architetto suo rivale. Ed escogiterà un piano molto ben orchestrato. Nel mentre continuerà a sedurre Melo. Per rendere la ragazza ancora più cotta di lui, le rivelerà addirittura di non avere buoni rapporti con Serkan e di aver paura che lui e anche Eda, li separino. Melek cadrà nella trappola del subdolo uomo con tutte le scarpe e si convincerà che loro due, nonostante le difficoltà potranno comunque frequentarsi. Il terribile Karadag affonderà le sue unghie con molta forza e conquisterà definitivamente la poverina dicendole di averle trovato lavoro.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 14 al 18 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.