Love is in the Air Anticipazioni 17 agosto 2021: Eda ha un ammiratore segreto…

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 agosto 2021. Eda riceve fiori da un ammiratore segreto, facendo infuriare Serkan, mentre zia Ayfer vuole provare a riunire la coppia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, la rottura tra Eda e Serkan ha lasciato tutti interdetti, dal momento che in pochissimi conoscono il vero motivo che ha spinto il Bolat ad allontanarsi dalla donna che ama. Eda ha fatto ingelosire Serkan e continua a farlo, quando in ufficio arriva un bellissimo mazzo di fiori da parte di un ammiratore segreto. Mentre il Bolat confessa a Engin di voler far pace con la Yildiz e recuperare il rapporto, zia Ayfer sospetta che i due giovani siano ancora molto innamorati l’uno dell’altra e chiede a sua nipote di parlare. Ayfer racconta di come suo figlio abbia preferito fuggire a causa della convinzione che ogni persona che lo ama, prima o poi lo lascerà ferendolo, e chiede ad Eda di non fare lo stesso errore, ma la giovane non sembra pronta a dare una seconda occasione a Serkan.

Ayfer sorprende Eda nella Puntata di Love is in the Air del 17 agosto 2021

Ayfer ha messo in chiaro con il Bolat l’intenzione di tenerlo ben lontano dalla preziosa nipote, dopo il modo in cui lui l’ha lasciata senza troppe spiegazioni. Vedendo la Yildiz sempre triste e malinconica, tuttavia, zia Ayfer si convince che la storia d’amore con Serkan sia tutt’altro che finita e che anche lui provi ancora qualcosa per Eda. Così, la donna decide di raccontare alla nipote cosa è successo a suo cugino, rivelando una storia molto triste che potrebbe esserle d’insegnamento. Sebben colpita dalle parole di Ayfer, Eda è irremovibile: Serkan non avrà mai più il potere di distruggere il suo cuore!

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan pronto a tornare da Eda

Serkan è impazzito di gelosia per lo scherzo di Eda, che ha finto di civettare con Efe durante una cena organizzata per incastrare l’uomo, e portarlo a confessare di aver manomesso i progetti del cantiere per far crollare la credibilità della ArtLife. Il Bolat, in un raro momento di debolezza, confessa a Engin di voler tornare con Eda poiché non sopporta di averla persa per sempre. Peccato che la Yildiz sia di tutt’altro avviso…

Love is in the Air Anticipazioni: Eda ha un ammiratore segreto

Serkan prova in tutti i modi ad avvicinarsi ad Eda, andando sempre a scontrarsi contro un muro. Sebbene alla paesaggista non sia indifferente la presenza del Bolat, il male che le ha fatto non può essere dimenticato in un battito di ciglia e Serkan deve pagare, dimostrando quanto sia realmente forte il suo sentimento e confessando cosa l’ha spinto a rompere con lei. Mentre l’imprenditore continua a chiedere udienza alla sua ex fidanzata, Eda riceve un bellissimo mazzo di fiori da un ammiratore segreto. Inutile dire che la notizia manda Serkan totalmente fuori di testa.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.